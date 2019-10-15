Robert Downey Jr'dan Samimi "Oscar" Açıklaması!
Avangers: Endgame filmindeki müthiş performansı sonrasında Oscar adayı olarak değerlendirilen Robert Downey Jr'dan çok samimi açıklamalar geldi!
- Barış Terun
Robert Downey Jr., son derece alçak gönüllü bir yaklaşım göstererek, Oscar ödüllerine talip olmadığını açıkladı. Oysa ki Robert Downey Jr, Joker gösterime girmeden ve Joaquin Phoenix muhteşem bir performans sergilemeden önce Oscar ödüllerinin en büyük adayıydı. Robert Downey Jr. Avengers: Endgame'deki olağanüstü mimikleri ve özellikle filmin sonundaki oyunculuğu Oscar için önemli bir aday olarak görülüyordu.
Robert Downey Jr., birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktör, "İnsanların bana olan inançlarından son derece memnunum. Avengers: Endgame tarihin en başarılı filmi oldu. Performansım hakkımdaki yorumları izledim ve dinledim. Muhtemelen Oscar ödülünü Joaquin Phoenix kazanacak. Bundan gocunacak değilim hatta Oscar ödüllerine aday gösterilmemeyi bile kabullenebilirim" dedi.
Robert Downey Jr, iki kez Akademi ödüllerine aday gösterildi: Chaplin (En İyi Aktör1992) ve Tropic Thunder (En İyi Yardımcı Oyuncu). Ama ödül, Al Pacino ve Heath Ledger'a gitti. Robert Downey Junior ise boş durmayıp, Chaplin rolüyle Bafta'yı kazandı.
Robert Downey Junior, Oscar kazanamayacağına inanmış olabilir ama onun parmak şıklatması ve son andaki mimikleri bile sinema tarihinde muazzam işler olarak değerlendiriliyor.
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