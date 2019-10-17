Robot İplik, Damarlarımızda Gezecek
MIT mühendisleri, beyin damarlarında ameliyatları kolaylaştıracak özel bir robot iplik geliştirdi!
- Levent Öztürk
MIT mühendisleri beyindeki kan damarları içerisinde gezerek felç veya anevrizmaya karşı tıkanma azaltıcı ilaçlar iletebilecek iplik benzeri bir robot geliştirdiler. Bu robotik iplik açık beyin ameliyatına bir alternatif sunabilir ve ameliyat odasının dışarısındaki bir konumdan cerrahlar tarafından yönlendirilebilir. Teorik olarak cerrahların tamamen farklı bir yerden uzaktan kontrol etmeleri de mümkün.
Ekip "manyetik olarak yönlendirilebilir, hidrojel kaplı robotik ipliği" Science Robotics'te yayımlanan bir makalede tanıttılar. İpliğin çekirdeği, hem bükülebilen hem de elastik olan nikel-titanyum alaşımından yapılmış durumda. Bu çekirdek de manyetik parçacıklarla donatılmış lastiksi bir macun ile kaplı. Bu kaplamanın üzerine de kabloyu düzgün ve sürtünmesiz hale getiren bir hidrojel kaplama geliyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan ürün, mıknatıslar ile kontrol edilebilir oluyor.
Şu anda cerrahlar beyindeki tıkanıklıkları temizlemek için genellikle kişinin ana atardamarına ince bir tel yerleştiriyorlar. Daha sonra, X-ray kullanarak kan damarlarını gösteren floroskopi yardımı ile bu teli hasarlı beyin damarına yönlendiriyorlar. Bunun ardından da kablo üzerinden bir kateter yerleştirilerek ilaç iletimi veya diğer tıkanma tedavileri uygulanıyor. Ancak bu prosedür, sürekli olarak tekrar eden floroskopi radyasyonuna da maruz kalan cerrahlar için oldukça zorlayıcı ve yorucu oluyor. Ayrıca kullanılan tellerin, damarların iç kısımlarına zarar vermeleri de mümkün.
Buna karşılık yeni robotik iplik mıknatıslar ile yönlendiriliyor ve cerrahlar tarafından ameliyat odası dışından kontrol edilmesi mümkün. Böylelikle cerrahlar, radyasyona maruz kalmadan prosedürü uzak bir noktadan bir joystick kullanarak gerçekleştirebilecek. Hidrojel sayesinde de damarlara zarar verme riski azalıyor ve cerrahların daha öncesine göre beynin daha iç kısımlarına müdahale etmeleri de mümkün oluyor.
Robotik iplik henüz klinik kullanıma hazır olmasa da, ekip bu sistemin yeteneklerini özel bir düzen üzerinde göstermiş durumdalar. Ümitleri ise, bu ipliğin zaman içerisinde ilaç teslimi yapabilir veya lazer kullanarak tıkanıkları açabilir hale gelmesi.
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