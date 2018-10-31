"Robot Yapan Robot" Fabrikası Açılıyor
İsveçli robotik devi, çok konuşulacak bir yatırım yapmaya hazırlanıyor
İsveçli robotik firması ABB (Asea Brown Boveri), elektronik ve robotik alanında tanınmış büyük fimalardan. Endüstri 4.0'a yönelik hamleler yapan ABB, Şangay'da gelişmiş bir robotik fabrikası kurarak endüstrinin geleceğine dair vizyonunu da ortaya koyuyor.
Bu fabrikanın ilginç yönü, ürettiği ürünlerin birçok geniş çaplı endüstride üretim araçları olarak kullanılacak olması. ABB'nin Şangay'daki yeni fabrikası, robot üreten robotlar üretecek. Şirket, bu robotların birçok küçük parçasını kapsayan hassas üretim süreci için tek kollu YuMi robotlarına güvenecek. YuMi robotları, daha önce de bir orkestra oluşturarak gösteri düzenlemiş olmaları ile hayranlık uyandırmıştı.
ABB üretim sürecinde ayrıca SafeMove2 isimli yazılımını kapsamlı olarak kullanmayı planlıyor. Yazılım, YuMi modeli üretim robotlarının insan çalışanlarla aynı üretim bandında güvenli olarak çalışmalarını sağlayacak.
ABB'nin açıklamalarına göre, firmanın hedefi, Şangay'daki üretim üssünü dünyanın en gelişmiş robotik fabrikası haline getirmek. Şangay'da inşa edilen kampüs, firmanın yapay zeka araştırmalarına hız vermek adına bünyesinde bir Araştırma-Geliştirme merkezine dahi yer veriyor olacak. Bu sayede fabrikanın çıktısı olacak olan üretim robotları, otomobil ve elektronik alanında üretim yapan birçok Çinli şirkete daha gelişmiş üretim süreci inşa etme imkânı sağlayacak.
Çin, İsveçli robotik devi için ABD'den sonraki ikinci en büyük pazar olma özelliğini taşıyor. Bu fabrika, İsveçli elektronik devini dünya pazarında çok daha iyi bir konuma taşıyabilir. Şirket, 2020'ye kadar fabrikanın yaklaşık yedi kilometre karelik bir alanını kullanıma açmayı planlıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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