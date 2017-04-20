Rocket League, Bir Virajı Daha Aştı!
Yoluna mütevazi bir yapım olarak başlayan ama bugün bir efsaneye dönüşen oyun, önemli bir virajı daha aşmayı bildi!
Psyonix'in Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Rocket League artık tüm platformlar genelinde 30 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. Böylece bu yeni dönüm noktası, oyunun 25 milyon oyuncuya ve milyarın üzerinde karşılaşmaya ulaşmasının sadece üç ay ardından aşılmış oluyor.
Araç tabanlı futbol oyunu, 2015 yılında kolaylıkla erişilebilir oyun tarzı ve hem günlük, hem de ciddi oyunculara hitap eden oyun tarzı ile ciddi bir yükselişe geçmişti. Her ne kadar orijinal oyun sadece PC ve PS4 için sunulmuş olsa da, 2016 yılında Xbox One için de sunuldu.
Ayrıca oyunun PC ve konsol sürümleri arasında da multiplayer oyun oynamak mümkün kılınarak oyuncuların her zaman kendilerine uygun bir oyun bulmaları sağlandı.
Oyun, sürekli olarak aldığı bedava güncellemeler ile de popülerliğini koruyot. Bu güncellemelerin içerisinde yeni oyun modları ve haritalar bulunurken, ücretli olan DLC'ler tamamen kozmetik eklerden oluşuyor.
Levent Öztürk
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