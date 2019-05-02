Rocket League, Steam'den Çıkabilir mi?
Epic Games'in satın aldığı popüler oyun Rocket League, Steam'in uykularını kaçırmaya başladı!
Oyun platformları Steam ve Epic Games Store arasında şu sıralar ilginç bir rekabet var. Epic Games'in Steam'e koşullu boyun eğme açıklamasının ardından şimdi yeni bir gelişme yaşandı.
Fortnite'ın yapımcısı Epic, futbol ile otomobilleri birleştiren Rocket League'in geliştiricisi Psyonix'i geçtiğimiz günlerde satın almıştı. Bunun ardından Rocket League'in 2019'un sonlarına doğru Epic Games mağazasına özel bir oyun haline gelebileceği düşünülmüştü. Epic'in yaptığı açıklamalarda platformla ilgili kesin sözler sarf edilmese de, oyunun Steam'den geri çekilmeyeceğine dair bir ifade de yer almadı.
Benzer durum bu sene Metro Exodus'ta yaşanmış, oyunun Steam'e gelmesi beklenirken Epic Games Store'a özel bir oyun olarak çıkmıştı. Küçük bir istisna olarak Steam'de daha önce verilen ön siparişler, kabul edilmişti.
Bu duyurudan sonra Psyonix de bir açıklamada bulundu ve "Rocket League Steam'de sunulmaya devam edilecektir. Rocket League'i Steam'den alanlar onu oynamaya devam edebilirler ve desteğin devam etmesini bekleyebilirler," dedi. Buna rağmen oyunu Steam'den satın almak isteyenler için zaman geçiyor olabilir.
Oyunun geleceğine bakacak olursak Psyonix, oyunu geliştiren takımının aynı kaldığını, Epic Games altında da sıkça güncelleme ve yeni işlevler yayınlayacaklarını söylüyor.
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