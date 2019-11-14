Rockstar'dan Red Dead Redemption 2 Açıklaması

Red Dead Redemption 2, geçtiğimiz 5 Kasım'da PC için piyasaya çıktı ve çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle launcher hatası ile pek çok oyuncuyu üzen Rockstar, neyse ki sorunu kısa bir süre de düzeltmişti. Ancak hala bazı oyunculardan hata geri bildirimleri alan Rockstar, yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmuş.
Rockstar, yaptığı açıklamada, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonuyla ilgili sorunların, NVIDIA grafik sürücüleri, NVIDIA ekran kartları ve bazı CPU'lardan kaynaklandığını söyledi. Şirket, şu an bu sorunlar üzerinde çalıştıklarını ve oyunun sorunsuz çalışması için yeni bir güncelleme yayınlamayı planladığını da belirtiyor. Ancak bunun biraz zaman alabileceği konusunda da oyuncuları uyarıyor. Zira Rockstar'ın testler için biraz zamana ihtiyacı var.
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