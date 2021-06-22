Rode Wireless Go II İncelemesi

Rode markasını profesyonel ses ve video işleriyle ilgili olanlar zaten bilecekler. Dijital içerik üretenler, YouTuber'lar, Vlogger'lar ve podcast yayıncılarının da yakından tanıdığı Rode'u, videolarımızı izleyenler de yakamızda sıkça görüyorlar zaten. Hatırlarsanız daha önce de tıpkı yakamızdaki gibi Wireless Go kablosuz mikrofonunu incelemiştim. Şimdi bunun 2'incisi çıktı; bu videomuzda / incelememizde de ses kaydını şu an bu mikrofon üzerinden sizlere aktarıyoruz zaten.
İlk Wireless Go gerçekten de ezber bozan bir cihazdı. 2'inci model ise, işleri bir adım öteye taşıyor ve gerçekten de bunu başarılı bir şekilde yapıyor. Peki, aradaki farklar neler; Wireless Go II kimlere göre? Hepsini cevaplandıracağız; hemen incelemeye başlayalım.
Rode Wireless Go II Kullanımı ve Tasarım Detayları
Şimdi önce bu cihazı nasıl kullanacağınızdan sözü açalım. Kutusundan çıkarttığınız ve cihazların üstteki güç düğmelerine bastığınız anda zaten birbirleriyle otomatik olarak eşleşiyorlar. Sonrasında birini yakanıza, varsa ikincisini ekürinizin ya da misafirinizin yakasına takıyor, alıcıyı da kameranızın jak girişe bağlıyorsunuz. Bunu, arkasındaki kızak yoluyla hemen DSLR'ın üzerine oturtmanız mümkün. Aynı şey vericiler için de geçerli tabi, arkasında klips var, böylece tık diye takabiliyorsunuz.
Ha, tasarım olarak ya da bu şekilde durmasından dolayı memnun kalmazsanız, ayrıca kablolu minik yaka mikrofonu da bulunuyor. Rode Lavalier Go modelini de temin ederek, bu vericinin üzerindeki 3.5 mm jaka takıyorsunuz ve o şekilde de kullanabiliyorsunuz.
Kapalı ortam çekimleri için gerek yok tabi ancak özellikle dış çekimler için, kaydın çevre sesi ve rüzgardan arınması için rüzgarlık şarj. Kutu içinden 5 adet tüylü rüzgarlık da çıkıyor. Elbette minik taşıma çantası ve diğer gerekli olacak kablolar da yine kutusunda mevcut.
Bu arada bu cihazı Android ya da iOS tabanlı telefonunuz ile kullanacaksanız, o zaman SC15 ve SC16 kablolarını ayrı olarak satın almanız gerekecek, bunların kutudan çıkmadığı bilgisini de verelim.
Rode Wireless Go II Özellikleri Neler?
Evet, şimdi artık biraz cihaza getirilen yeni özelliklerden bahsedelim. Daha önce kullandığımız Rode Wireless Go ile yeni çıkan Wireless Go II arasındaki en temel fark, yeni cihazda 2'inci bir vericinin daha olması. Yani bu cihazın kutusundan 2 verici 1 alıcı çıkıyor. Böylece bu ürün genellikle video kaydında, kamera karşısında aynı anda 2 kişinin bulunduğu senaryolara, pratik bir çözüm mahiyeti taşıyor.
Eğer hazırladığınız videolar, bizim yaptığımız gibi tek kişilik dev kadrodan oluşuyor ise, o halde ilk Wireless Go modelini tercih etmeniz daha anlamlı olacaktır. Biz de ofis içi çekimlerimizi genellikle Wireless Go ile yapıyoruz, röportajlarda ise bundan sonra Wireless Go II'yi kullanacağız. Bu ürün özellikle korona virüs salgını biter de yeniden fuarlara ve yurt dışı seyahatlerine çıkmaya başlarsak, orada yapacağımız yeni teknoloji sohbetlerinde, stant ziyaretlerinde çok işi yarayacak, zira herhangi bir kablosu yok, frekans eşleme derdi yok, açtığınız ve yakanıza taktığınız an, çekime, sohbete hazırsınız. Gerçekten bu yönüyle fazlasıyla pratik olduğunun altını çizmemiz lazım. Bu minik alıcı ve vericilerin sadece 31 gram ağırlığında olduğunu da söyleyelim.
Bir diğer fark da şu: Rode, yeni modelde vericiler ve alıcı arasındaki menzili artırmış. Önceki cihazda bu mesafe 70 metre ile sınırlıyken, Go II'de bu sınır 200 metreye kadar çıkartılmış durumda. Böylece özellikle uzun mesafeli çekimler için gayet uygun hale getirilmiş.
Rode Wireless Go II Performansı Nasıl?
Ses performansından bahsedecek olursak, zaten sizler de duyuyorsunuz, gayet net bir şekilde ses iletimi yapıyor. Bugüne kadar yaptığımız ofis içi kayıtlarında bu cihazla hiç sorun yaşamadık. Pandemi biter de konferans alanlarına, kalabalık ortamlara geri dönersek orada da deneyebileceğiz, ancak Rode kalitesine açıkçası ses konusunda güvenimiz tam.
Bu araca alıcı üzerinde minik bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden vericilerin ses takibini yapabiliyorsunuz, bağlantı kalitesini ve kalan şarjı görebiliyorsunuz. Ekran üzerinden ses desibel ayarını görmeniz de mümkün.
Daha geniş ayarlar için bir yazılımı kullanmalısınız. Rode Central yazılımı, bundan da bahsedelim. Bu cihazı alacaksanız Rode Central yazılımını mutlaka yükleyin. Bu yazılım, Mac ve Windows ile uyumlu ve ücretsiz. Yazılım üzerinden Go II'nin özelliklerini ayarlayabiliyor, kazanç kontrolü ve diğer ince ayarlara erişebiliyorsunuz. Her 2 vericiyi de kullandığınız durumlarda sesi split modda, tek cihaz üzerinden kayıt alacağınızda ise merged modunda tutmanız doğru olacaktır.
Yine yazılım üzerinden cihazın içindeki kayıtlara da ulaşabiliyorsunuz. Evet, Go II'de dahili kayıt özelliği de yer alıyor. İçinde bir dahili diski var ve buraya 24 saate kadar kayıt yapabiliyorsunuz. 24 saat sıkıştırmalı ve 7 saat sıkıştırmasız kayıt imkanı tanınmış olması sevindirici. Yani oldu da SD kartınız yanınızda yok diyelim; bu krizi de böylece aşmanız mümkün.
Rode Wireless Go II Pil Ömrü
Peki, pil performansı nasıl? Bu minik cihazların oldukça uzun bir pil ömrü var. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda eski tip kablolu bel tipi mikrofonlardan Wireless Go'ya geçtikten sonra rahat bir nefes aldık diyebiliriz, zira kalem pil şarj etmek artık çok can sıkıcı olmaya başlamıştı. Wireless Go II de, önceki model gibi 7 saate kadar pil ömrü sunuyor ve pili bittiğinde de kısa sürede şarj oluyor.
Sonuç
Sonuç olarak Wireless Go II de Wireless Go gibi çok beğendiğimiz bir cihaz oldu. Kompakt, pratik ve sorunsuz olması en sevdiğimiz yanları. Eğer bu tip dijital işlerle uğraşıyor, video içerik üretiyor, YouTube, Vlog ya da Podcast için ses konusunu tamamen çözmek istiyorsanız Wireless Go tek başına zaten yeterli olacak. Eğer yaptığınız kayıtlarda tek başınıza olmayacaksanız ise 2 vericili bu Wireless Go II isabetli bir seçenek olacak. Ancak haklı olarak fiyatı elbette selef modele göre biraz yüksek. Onu da söylemek lazım. İlk model Wireless Go 2300 TL dolaylarında fiyatla bulunabiliyor, yeni model Wireless Go II'yi ise 3890 TL fiyatla satın almanız mümkün.
Daha fazla bilgi için: www.compel.com.tr
CHIP Online Notu: %90
+ Kompakt ve pratik
+ Ses performansı
+ Sezgisel kullanım
+ Yerleşik depolama
+ Uzun pil ömrü
- Erişilmesi güç fiyatı
Rode Wireless Go II Teknik Özellikleri
- Akustik Prensip: Pre-polarize pressure transducer
- Kutup Deseni: Omni
- Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
- Maksimum SPL: 100 dB SPL (1 kHz @ 1 mt.)
- Maksimum Giriş Seviyesi (3.5 mm): -20 dBV
- Mikrofon Preamp Kazancı: 20 dB
- Eşdeğer Gürültü (A-weighted): 22dBA
- Güç Gereksinimi: USB ile şarj edilen dahili Li-Po pil
- Pil Ömrü: 7 Saat
- Analog Giriş: 3.5 mm TRS lavalier mikrofon giriş (Verici)
- Analog Çıkış: 3.5 mm TRS (Alıcı)
- Dijital Çıkış: USB-C
- Boyutlar: 44 × 45.3 × 18.5 mm (Verici), 44 x 46.4 x 18.5 mm (Alıcı)
- Ağırlık: 31 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın