Rode Wireless Go II İncelemesi

YouTube, Vlog, Podcast ve tüm dijital platformlara üretilen içeriğe ses getirecek sınıfının en iyisi Rode Wireless Go II'yi tüm detaylarıyla inceliyor, Wireless Go ile arasındaki farklardan ve gelen yeni özelliklerden bahsediyoruz.

22 Haziran 2021 20:00

Ercan Uğurlu