ROG, CES 2021'de Yepyeni Bir İnteraktif Deneyim Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), CES 2021 bünyesinde düzenlediği ROG For Those Who Dare adlı sanal lansman etkinliğinde son teknoloji oyuncu ekipmanları ve teknolojilerini Citadel XV adını verdiği yeni interaktif deneyimle duyurdu. ROG'nin bugüne kadar kendi geliştirdiği ilk sanal deneyim olan Citadel XV, izleyicilere markanın görsel evrenine ve en son ürünlerine yakından bakma fırsatı veriyor. İnsanların bir araya geldiği etkinliklerin düzenlenemediği bu dönemde, ROG oyunlardan ilham alarak yeni bir etkinlik türü ortaya çıkardı.
2021'in yenilikleri
2006'da kurulduğundan bu yana Republic of Gamers'ın temelinde oyun tutkusu yer alıyor. İşe birinci sınıf anakartlar ve bilgisayar bileşenleri geliştirerek başlayan ROG, şimdi eksiksiz bir oyun deneyimi oluşturan kapsamlı bir ekosistem sunuyor. 15 yıllık bu uzmanlık ilk kez interaktif bir deneyim hazırlamak için kullanıldı.
Tüm dünyayı etkisine alan salgın döneminde insanların ROG ürünlerini görebilmesi için yeni bir yol sunmak amacıyla yola çıkan ROG geliştiricileri, oyun sevgilerini yansıtan yeni bir interaktif deneyim hazırladı. Moonshine Studio ile güçlerini birleştiren ASUS Design Center (ADC), ROG görsel evreninden hikayeler içeren iddialı bir sanal ortam geliştirdi. Bu ortamda en yeni ROG cihazlarını görmek ve FPS türünde bir mini oyuna dahil olmak mümkün.
Kaleye adım atın
ROG Citadel XV deneyimi oyuncuları ROG görsel evreninin karakterleri ve hikayeleriyle tanıştırıyor. Oyuncular 2021 ve sonrasında piyasaya çıkacak son teknoloji ekipmanları dört ayrı temadaki demo odalarında özgürce görebiliyor.
Oyuncuların görebileceği ürünler arasında ROG Gladius III kablosuz oyuncu mouse'u, ROG Claymore II RGB mekanik klavye, ROG Swift PG32UQ 4K 32 inç oyuncu monitörü, çift ekranlı Zephyrus Duo 15 SE oyuncu ekranı, ROG Strix SCAR 15 ve 17 oyuncu dizüstü bilgisayarları ve XG Mobile harici grafik işlemciye sahip ROG Flow X13 dönüştürülebilir oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor.
Turun ardından açılan poligonda oyuncular nişancılık yeteneklerini ve reflekslerini mini bir oyunda test edebiliyor.
Geleceğin dünyası
ROG Citadel XV; ROG tasarımcıları, mühendisleri ve geliştiricilerinin büyük bir tutkuyla gerçekleştirdikleri bir proje oldu. Bu projeyle oyunlar ve oyun geliştirme konusunda derinlemesine fikir edinen ROG, geliştiricilere, tasarımcılara, oyunculara ve oyun dünyasındaki herkese güç veren yeni teknolojiler sunma arzusunu yeni bir boyuta taşıdı. Geliştirici ekip Citadel XV'i genişletmeyi ve yakın gelecekte indirilebilir içerikler sunmayı da planlıyor.
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