Roketler Nasıl Çalışıyor; Fırlatılırken İçlerinde Neler Oluyor?

Uzaya fırlatılan roketler saydam olsaydı, bizi nasıl görüntüler bekliyor olabilirdi? Bu video cevabı gözler önüne seriyor.

20 Mayıs 2020 11:00