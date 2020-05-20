Roketler Saydam Olsaydı, Fırlatılırken İçlerini Görseydik, Ne Görecektik?

Roketler fırlatılırken içlerinde neler olup bitiyor? Roketleri saydam olarak canlandıran yeni bir animasyon, olup bitenler hakkında en azından bir fikir sahibi olmanızı sağlayacak.
YouTube yayıncısı Hazegrayart, yayınladığı videoda şu dört roketi karşılaştırdı:
Saturn V: NASA tarafından 1967 - 1973 arasında kullanılan üç aşamalı fırlatma aracı. Apollo programı için geliştirilen araç, daha sonra ilk Amerikan uzay istasyonu Skylab'ı fırlatmak için kullanıldı.
Space Shuttle: Kısmen yeniden kullanılabilir olan bu sistem, NASA tarafından 1981 ve 2011 yılları arasında birçok uyduyu ve Hubble Uzak Teleskobu'nu yörüngeye taşıdı.
Falcon Heavy: Saturn V işlemlerini durdurduğundan bu yana en güçlü roket. SpaceX'e ait roket, 64.000 kg yükü rakiplerine göre çok daha düşük maliyetle yörüngeye taşıyabiliyor.
Space Launch System: Space Shuttle'ın yerine geçmesi planlanan bu sistem, Artemis programı kapsamında Ay'a dönüşü ve muhtemelen Mars'a insanlı bir görevi destekleyecek. Hazır olduğunda, bugüne kadarki en güçlü roket olacak.
Videoda roketlerin yakıt tanklarının yakıtı nasıl tükettiğini görüyoruz. Kırmızı renk kerosen RP-1'i (jet yakıtına benzer rafine bir gazyağı formu) temsil ederken, turuncu renk NASA'nın birçok roketinde kullanılan sıvı hidrojeni gösteriyor. Çok patlayıcı olduğundan bu yakıtın sıcaklıktan korunması gerekiyor. Mavi renk ise sıvı oksijeni gösteriyor.
Gerçtek hayattaki fırlatmaları hatırlamak için aşağıdaki SpaceX Falcon Heavy'nin fırlatılma görüntülerini izleyebilirsiniz:
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