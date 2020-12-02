Rolls-Royce, Yeni Pursuit Seat'i Tanıttı

En yeni Rolls-Royce aksesuarı geleneksel Pursuit Koltuğunu çağdaş dünyaya göre tekrar yorumluyor.

Rolls-Royce, Yeni Pursuit Seat'i Tanıttı

"Sir Henry Royce'un "Var olan en iyiyi alın ve daha iyi hale getirin.", tam anlamıyla bir İngiliz ürününe uyguladık. Rolls-Royce'un hassasiyetine ve standartları zorlayan, ancak orijinal konsepte sadık kalarak tasarlanan Pursuit Seat, çağdaş bir dünya için yeniden tasarlandı. Müşterilerimiz artık tüm aktivitelerde bu koltuğun tadını çıkarabilecek.

Müşterilerimizin yaşam tarzlarını iyileştiren aksesuarlar yaratmaya çalışıyoruz. Her Bespoke ürün gibi, Pursuit Koltuğunun da her ayrıntısında dakikalar gizlidir. Düşünülmüş ve titizlikle tasarlanmış, karbon fiber, cilalı alüminyum ve Rolls-Royce derisini evliliği ile çağdaş el işçiliği sanatının tüm detaylarını barındırıyor." Matthew Danton, Rolls-Royce Bespoke Tasarımcı

El yapımı bir deri koltuğun konforu artık bir arabanın iç kısmıyla sınırlı değil. Yeni Pursuit Koltuğu, geleneksel portatifin çağdaş el işçiliğiyle yeniden yorumlanmasıdır. 

Rolls-Royce müşterilerinin yaşam tarzı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Pursuit Seat, şehirde veya kırsal alanda yaşam tarzını çeşitlendirmek için tasarlandı. Bir insansız hava aracı uçurmak ya da manzara boyamak için müşterilere taşınabilir konfor sağlıyor.

Malzemelerini tamamı Rolls-Royce araçlarında kullanılan ve aynı olan koltuk, aksesuar olarak tasarlanırken hassasiyet, beceri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu koltuğun ana iskeleti karbon fiber ve cilalı alüminyumdan yapılmıştır. 

Optimal bir güç-ağırlık oranı sağlanmış ve konfor da en üst düzeyde tutulmuştur. Bunlarla beraber, Rolls-Royce'un kullandığı derilerden oluşan bu koltuk, Spirit of Ecstasy kabartmalı logo ile rengi seçilebilen deri kontrastı sunmaktadır. 

Çubuğun ucunda hafifçe genişleyen halka, sağlam bir tutuş sağlarken; iskeletin içine gizlenmiş akıllı geri çekilebilir çivi, çim ve çim gibi yumuşak zeminlerde güvenliği sağlar.

Pursuit Koltuğu, Cullinan Dinlenme Modülü'ne mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor ve arabanın Effortless Everywhere (Her Yerde Zahmetsiz) karakteri, kompakt boyutları ve zarif deri kılıfıyla bu koltuğun göze çarpmadan saklanmasına izin veriyor.

Koltuk, Rolls-Royce'un dünya çapındaki tüm bayilerinden satın alınabilir.

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