Ruijie RG-AP820-L(V2) İncelemesi

Yeni nesil Wi-Fi 6 yavaş yavaş yaygınlaşıyor ve piyasaya bu yeni bağlantı standardını kullanan çok sayıda cihaz çıkıyor. Artık tanıtılan akıllı telefonların ve dizüstü bilgisayarların pek çoğu Wi-Fi 6 desteği içeriyor ve bu cihazlar ile Wi-Fi 6 ağına bağlanmak için kuşkusuz kablosuz ağ sinyallerini Wi-Fi 6 standardında yayacak yeni modem, router ve Access Point cihazlarına ihtiyaç doğuyor. Vitel'in yeni ürünü Ruije RG-AP820-L(V2) modeli de bu ihtiyacı çözecek türde bir Access Point oluyor.
Ruije RG-AP820-L(V2), son tüketiciye aslında biraz yabancı bir model. Daha çok otellerde, okul kampüslerinde ve AVM'lerde, yani yüksek yoğunluklu yaşam alanları için hazırlanan bu cihaz, internet erişim kalitesini en üst segmente taşımayı hedefliyor.
Bu saydığımız mekanların yanı sıra orta ve küçük işletmeler için uygun olabilecek yapıda tasarlanan Ruije RG-AP820-L(V2), tam 1024 Wi-Fi istemcisine kadar bağlanma imkanı tanıyor. Tavan montajı ve duvar montajı için uygun yapıda tasarlanan cihaz, ayrıca direk montajına da izin veriyor.
Ruije bulut uygulaması üzerinden kurulabilen cihaz, W-Fi 6 desteğine sahip ve böylece Wi-Fi 5 ortamına kıyasla yüzde 65 oranında daha yüksek performans sağlayabiliyor. Öte yandan OFDMA teknolojisi içermesi de cihazın önemli artılarından biri.
OFDMA teknolojisi, Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklama anlamına geliyor ve bu da çok sayıda taşıyıcı frekans ile dijital verilerin kodlama yöntemini uyguluyor. Daha yalın şekilde açıklayacak olursak bu cihaz, kendisine bağlı olan kullanıcıların veri akış ihtiyacını ve aciliyetini kendisi ölçüp tartıyor ve bant genişliğini buna uygun şekilde ayarlıyor.
Ücretsiz bulut servisi (cloud.ruijienetworks.com) üzerinden yönetilebildiği gibi ayrıca merkezi bir WLAN kontrol ünitesi üzerinden de kullanılabilen Ruije RG-AP820-L(V2), Fast Roaming konusunda da destek sunacak ölçüde geliştirişmiş. Böylece kalabalık ve hareketli alanlarda sürekli hareket halinde olan bağlı kullanıcılar kesinti ile karşılaşmıyorlar.
Cihazın güvenlik konusunda ise standart güvenlik prosedürlerinin yanı sıra Private Preshared Key (PSK), 802.1x, Captive Portal gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini gösterdiğini de söyleyelim.
Sonuç
Ruije RG-AP820-L(V2), pek ev tipi kullanımı gözetmiyor, daha çok ofis, katlı sistemler, oteller, yurtlar, işletmeler, hastaneler gibi kalabalık ortamlar için hazırlanmış bir Access Point sistemi. Bu anlamda böylesi bir sisteme sahip olanlar bir alternatif olarak değerlendirebilirler. Ruije RG-AP820-L(V2) fiyatı ise 2 bin TL dolaylarında.
CHIP Online Notu: %80
+ Yüksek performans
+ Bulut uygulama ile kolay kurulum
+ OFDMA teknolojisi
- İngilizce arayüz
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