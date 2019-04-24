Rus Hacker'lar, ABD Elçiliklerini Hedef Aldı
Rus hacker'lar'ın ABD Elçiliklerini hedef aldığı ortaya çıktı ancak saldırılar, devlet destekli olmayabilir.
Rus hackerlar Amerikan elçiliklerine karşı bir siber saldırı başlattılar, ancak bu sandığınız türden bir saldırı olmayabilir.
Check Point Research'e göre saldırganlar, zararlı yüklemeleri için yetkilileri kandırarak İtalya, Bermuda ve Kenya gibi ülkelerdeki elçiliklerdeki bilgisayarları ele geçirme gayreti içerisindeler. Saldırganların bu iç için içerisinde zararlı makrolar bulunan Excel tabloları gönderdikleri, bu şekilde bilgisayarı popüler uzaktan yönetim aracı TeamViewer ile kontrol ettikleri söyleniyor.
Saldırganların devlet destekli olduğuna dair bir işaret henüz yok. Check Point, Rus konuşmacıları hedef alan benzer saldırırların daha önce de yaşandığını söylüyor. Saldırının sorumlularından biri olan EvaPiks, iddiaya göre bir süre önce kart hırsızlığının tartışıldığı bir forumda dolaşıyordu. Check Point, bunu hesaba katarak saldırganların "parayla motive edilmiş olabileceklerini" söylüyor.
Hedef cihazlara özel sahte belgeler oluşturan saldırının özenli bir biçimde yapılmadığı, bazı durumlarda saldırganın kendi kişisel bilgilerini ortada bıraktığı gözleniyor. Bu gerçekten de bir devlet saldırısı ise, en başarılılarından olduğu söylenemez.
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