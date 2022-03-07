Rus İnternet Devi Yandex, ABD'deki Bazı Projelerini Durdurduğunu Açıkladı!

Rus teknoloji şirketi Yandex, ABD'deki otonom araç ve kaldırım robotu testlerini "duraklattığını" açıkladı. Şirket, Michigan, Ann Arbor'da çalıştırdığı robot taksi filosunu ve Grubhub ile beraber gerçekleştirdiği altı tekerlekli kaldırım robotları tarafından desteklenen bir teslimat hizmetini durdurduğunu söyledi. Firma sözcüsü, "Gelecekte operasyonları yeniden başlatmayı umuyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.
Kararda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Dünya çapında yarattığı şokun etkili olduğu düşünülüyor. Birçok firma Rus şirketleriyle ticari bağlarını kesmeye karar verdi. Rusya ise, Cuma günü Facebook ve Twitter erişimini engellediğini duyurdu.
Yandex, 2016 yılında otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışmaya başlamış ve bir yıl sonra Moskova'nın karlı sokaklarında ilk başarılı testini gerçekleştirmişti. Şirket, uluslararası lansmanını 2019'da Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptı ve insanların tam otonom araçlarına binmesine izin verdi. 2020'de Yandex, Ann Arbor'da bir teknoloji merkezi açarak, AV'lerinden bazılarını halka açık yol testleri için getirmişti. Bu arada, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi kampüslerinde altı tekerlekli kaldırım robotlarını kullanarak GrubHub ile bir pilot dağıtım hizmeti de başlatmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Yandex gibi uluslararası operasyonları olan şirketler için sorun teşkil eden geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor ve doğurmaya da devam edecek gibi görünüyor.
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