Rus Kozmonotların Giydiği Ukrayna Bayrağı Renklerindeki Kıyafetler Şaşırttı

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Soyuz uzay aracı ile yaptıkları yolculuk sonrası, istasyona girerken Ukrayna bayrağındaki mavi ve sarı renklere sahip uçuş elbiseleri giydiler. Bu renk değişikliğinin politik bir anlam veya hedef içerip içermediğine dair bir açıklama yapmayan kozmonotların bu, ilk "renkli" uzay kıyafeti olayı değil. Daha önce de yine Rus ekibinden Yulia Peresild, parlak kırmızı bir uçuş elbisesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na girmişti. Bu yüzden, renklerin tesadüf eseri böyle denk geldiği düşünülüyor.
Harvard Astrofizik Merkezi'nde uzay görevlerini yakından takip eden bir bilim insanı olan Jonathan McDowell, renklerin aslında üç astronotun da (Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov) mezun olduğu Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin renkleri olabileceğini öne sürdü. Ancak yine de renklerin Ukrayna bayrağını andırdığını da söylemeden geçmedi.
It is actually plausible that the 'Ukrainian' color flight suits are in fact "Bauman University" color suits. They made a big deal of this being the first all-Bauman crew. (BMGTU is sort of Moscow's MIT AeroAstro and many Russian astronauts are graduates) https://t.co/9yPLgwtYHv— Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2022
Rusya'nın uzay programı ve bazı ortakları ve müşterileri, Ukrayna'daki savaştan ve ardından gelen yaptırımlardan zarar görüyor. Avrupa Uzay Ajansı Perşembe günü bir Rus roketiyle fırlatılacak olan Mars görevini askıya aldı. Daha önce bu ay, kısmen İngiliz hükümetine ait bir İngiliz uydu şirketi olan OneWeb, Rusya'nın Soyuz roketleriyle gönderilecek internet uydularının fırlatılmasını iptal etmişti.
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