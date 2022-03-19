Rus Kozmonotların Giydiği Ukrayna Bayrağı Renklerindeki Kıyafetler Şaşırttı

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuklarında giydikleri sarı ve mavi renkli uçuş kıyafetleri herkesi şaşırttı. Ukrayna bayrağının renklerinin neden kullanıldığı ise tartışma konusu oldu.

Rus kozmonotların mavi - sarı kıyafeti şaşırttı

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Rus Kozmonotların Giydiği Ukrayna Bayrağı Renklerindeki Kıyafetler Şaşırttı

 

 