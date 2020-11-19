Rus ve Kuzey Koreli Hacker'lar, COVID-19 Aşı Çalışmalarını Tehdit Ediyor

Microsoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'den bilgisayar korsanlarının, Koronavirüs salgınından faydalanmak için kimlik avı saldırılarının hedefini değiştirdiğini söyledi. Teknoloji devi, hükümetlerin devreye girmesi için, dünyanın dört bir yanındaki ilaç şirketlerine ve COVID-19 aşı araştırmacılarına karşı tespit ettiği siber saldırı kampanyalarının ayrıntılarını açıkladı.
Koronavirüs salgınının, ölümlerin ve enfeksiyon vakalarının sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle kış aylarında çok daha kötüye gitmesi endişeleri artırıyor. Maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemler vaka sayısını azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmacılar pandemiye daha kalıcı bir çözüm sağlayacak bir aşı için yarışıyor.
Pfizer ve BioNTech, hazırladığı aşının denemelerde %90 etkin olduğunu açıklamıştı. Moderna ise, yüzde 94.5 etki sağlayan bir aşı geliştirdiğini söylemişti. Ancak bu iyi haberlerin yanında, pandemi sırasında siber saldırılar da tavan yaptı ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılar sürekli artıyor. Temmuz ayında ABD, İngiltere ve Kanada'dan yetkililer Rus hacker'ların COVID-19 aşısı araştırmacılarını hack'lemeye çalıştığı duyurdu ve FBI, mayıs ayında Çinli bilgisayar korsanlarının COVID-19 testi ile ilgili veriler için araştırmacıları hedeflediğini öne sürdü.
Microsoft müşteri güvenliği ve güven merkezi müdür yardımcısı Tom Burt, yazdığı bir blog yazısında tespit edilen saldırıların detaylarını verdi. Hangi aşı araştırmacılarının hedeflendiği açık olarak belirtilmemiş olsa da, COVID-19 testleri ve aşıları geliştirilen kliniklere saldırılar gerçekleştirildiğinin altını çizdi: "Tüm dünyanın pandemiyi bitirmek için güçlerini birleştirdiği ve COVID-19 için etkin bir aşının üretilmesi için çalıştığı bu dönemde siber saldırılara karşı tüm hükümetlerin ve sağlık birimlerinin önlem almaları ve siber saldırı kanunlarını gözden geçirmesi gerekiyor."
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