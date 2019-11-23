Rus yazılımı yoksa, satış da yok!

Rusya, belirli cihazların Rus yazılımları ile ön yüklü olarak sunulmadıkları takdirde satışlarını yasaklayan yeni bir kanunu kabul etti. Kanunun 2020 Temmuz tarihinde devreye girmesi bekleniyor ve akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar bu kanun çerçevesinde yer alacak. Kanunun destekçileri, bu sayede Rus teknolojisinin güçlendirileceğini ve Rus tüketicilerin de satın aldıkları cihazları daha kolay kullanabileceklerini söylüyorlar.
Ancak Rusya'nın bu kanunu kullanarak nüfus üzerindeki gözetimini arttırabileceğine ve cihaz üreticilerinin ülke içerisinde artık satış yapamamalarına sebep olmasından da endişe duyuluyor.
Diğer ülkelerden cihazlar ithal edilmeye ve Rusya'da satılmaya devam edecek ancak öncelikli olarak kendi yazılımlarının yanı sıra ülkenin yazılımlarının da bu cihazlara yüklenmesi gerekecek.
Kanun halen tam anlamıyla kabul edilmiş değil ve üst meclisten geçerek Başkan Putin tarafından onaylanması gerekiyor.
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