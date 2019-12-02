Rust Tablanlı Redox OS'tan Önemli Adım

Rust programlama dilinde yazılan ve halen geliştirilen işletim sistemi Redox OS'un en önemli sorunlardan birini aşmak için "birkaç aylık işin kaldığı" ortaya çıktı.
Linux donanımı firması System76'da baş mühendis olan Jeremy Soller, firmanın laptoplarının birinde artık Redox OS'u kullandığını, işletim sisteminin "tam bir klavye, touchpad, depolama ve ethernet" desteği sunduğunu söyledi. Soller'a göre uzun süredir çözülmeyen bir sorun, Rust ikili (binary) dosyalarının Redox OS altında derlenmesi. Şimdi işletim sisteminin bu hedefe çok yakın olduğu, birkaç aylık çalışmanın kaldığı belirtiliyor.
Soller, Redox'un bir NVMe sürücüyle üç saniyede açıldığını göstermiş ancak bunun "yeterince hızlı olmadığını" söylemişti.
Genel amaçlı bir işletim sistemi olan Redox, sadece Rust dilinde yazılıyor ve Unix benzeri hem güvenli, hem özgür bir mikrokernel sunmayı amaçlıyor.
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