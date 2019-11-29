Rusya, Apple Haritalar uygulamasına "Ayar Verdi"

Apple'ın Haritalar ve Hava durumu uygulamaları artık, Rusya sınırları içerisindeyken bakıldığında Kırım'ı Rus bölgesi olarak gösteriyor. BBC'nin söylediğine göre firma, Devlet Duması (Rus yasama organı) tarafından yapılan baskı sonucu bu değişikliği yaptı ve firmanın ilk önerisi, Kırımı "belirsiz bölge" olarak göstermekti. Ancak görünene göre Apple en sonunda Rus yetkililerin taleplerini kabul etti. Buna karşılık Google Haritalar halen Kırım'ı ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bağlı olarak gösteriyor.
Rusya, 2014 yılında Kırım yarımadasını Ukrayna'dan zorla almıştı ve bunun ardından, uluslararası topluluklardan hızlı ve ciddi tepkiler çekmişti. G8 Rusya'nın üyeliğini dondurmuş ve ceza olarak ülkeye bazı yaptırımlar uygulamıştı. Ancak Rusya o tarihten beri Kırım'ın kendi bölgesi olduğu konusunda ısrarcı.
Apple, geçtiğimiz ay da Tayvan bayrağı emojisini Hong Kong ve Macau'daki kullanıcılardan gizleyerek bir başka hassas konuya "neşter vurmuştu." Görünene göre firma, Çin'in kendine ait olarak kabul ettiği bölgelerin egemenliğine dair sembollerin kaldırılması taleplerini kabul etmişti. Ayrıca firma, App Store'dan Hong Kong protestosu uygulamasını da kaldırmıştı.
Apple daha önce de Hong Kong'un anti-Çin protestoları sırasında müzik hizmetinden Hong Konglu şarkıcıları gizlemişti. Bunun yanı sıra App Store'un Çin sürümünden de VPN uygulamaları kaldırılmış durumda.
Bunların Apple için tartışmalı kararlar olduğu kesin. Ancak firma için Çin'in değeri hem büyük kullanıcı tabanı hem de tedarik zinciri sebebiyle oldukça yüksek. Bu yüzden de, bu hükümetin isteklerini karşılamak için bariz bir ekonomik sebebi bulunuyor. Rusya'nın isteklerinin neden kabul edildiği ise bu kadar net değil.
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