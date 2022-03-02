Rusya İşgali COVID-19'la Birleşti; Ukrayna Hastaneleri Alarm Veriyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 krizinin ve Rus işgalinin Ukrayna'daki hastanelerin oksijen kaynaklarının, tehlikeli derecede düşük seviyelere indirdiği konusunda uyardı. Şu anda Ukrayna'da 1.700 kişinin COVID-19 nedeni ile hastaneye kaldırıldığı tahmin ediliyor, bu nedenle bu eksiklik binlerce hayatı riske atıyor.
Ana sorunlardan biri, kargo kamyonlarının hayati oksijen kaynaklarını, başkent Kiev de dahil olmak üzere, ülke genelindeki fabrikalardan hastanelere taşıyamaması. Çeşitli bölgelerdeki tıbbi üreticiler de, güvenli tıbbi oksijen üretilmesi için gereken bir kimyasal ürün olan zeolit kıtlığıyla karşı karşıya.
DSÖ, oksijen kıtlığına ek olarak, devam eden çatışmalar nedeniyle birçok hastanenin elektrik kesintisi yaşadığını da söylüyor. Hastaları taşıyan ambulanslar da çapraz ateşe yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya.
DSÖ, kıtlıkları belirleyerek ve diğer bölgesel kaynaklardan sıvı oksijen ve tüpler getirerek tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor. Bu malzemelerin birçoğunun Polonya sınırındaki bir koridordan geldiği biliniyor.
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