Rusya İşgali COVID-19'la Birleşti; Ukrayna Hastaneleri Alarm Veriyor!

Ukrayna hastaneleri, hem COVID-19, hem de Rusya işgali nedeniyle alarm veriyor. Oksijen bitmek üzere ve savaş ortamında temini neredeyse imkansız...

Ukrayna Hastaneleri Alarm Veriyor!

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