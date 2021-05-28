Rusya, Satürn'e Nükleer Bir Uzay Aracı Fırlatmanın Planlarını Yapıyor!

Rusya, Güneş Sistemi'ni keşfetmek için nükleer güçle çalışacak bir uzay aracı fırlatmak istiyor. Uzay aracının en önemli hedefi ise, dev gezegen Satürn olacak!