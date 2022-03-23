Rusya - Ukrayna Savaşı, Otomotiv Devleri İçin Yeni Bir Kabusu Başlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yavaş yavaş etrafımızdaki pek çok şeyi değiştiriyor ve otomobil dünyası da bu durumdan muaf değil. Hatta, otomotiv endüstrisindeki kilit isimlerin çoğunun savaştan büyük ölçüde etkilenmeye başladığı görülebiliyor.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından, çoğu otomobil üreticisi ülkeye araç ihracatını askıya aldı ve genel ticari faaliyetlerini dondurdu. Aralarında Volvo, Volkswagen, BMW ve Toyota'nın da bulunduğu otomobil üreticileri, ya yaptırımlarla uyumlu olarak, ya da tedarik zinciri kesintileri nedeniyle Rusya'daki tesislerinde üretimi durdurdu.
Çip sıkıntısı ve tedarik sorunları da, savaşın etkisini azaltmak açısından sektöre pek yardımcı olmuyor. Volkswagen, Wolfsburg'daki ana fabrikasında ve diğer birkaç Alman fabrikasında üretimi yavaşlatıyor. BMW Almanya, Avusturya ve İngiltere'deki fabrikalarında üretim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Porsche'nin de Leipzig fabrikasında üretimi duruyor.
Şurası bir gerçek ki, savaş devam eden salgın kaynaklı küresel tedarik zincirini daha da kötüleştirdi. Yarı iletken sıkıntısının yanı sıra, otomobil üreticileri artık kablo tesisatı, neon gazı ve paladyum gibi diğer kritik bileşenlerin eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor. Zira Ukrayna, toplam arzın beşte birini oluşturan Avrupa'nın ana kablo tesisatı tedarikçilerinden biri. Bu bileşen, araçların elektronik parçaları için gerekli ve montaj sürecinin temel bir adımı. İşgalin bir sonucu olarak, onu üreten Ukrayna fabrikaları artık çalışmıyor.
Neon gazı kıtlığından en çok ABD etkileniyor. Kritik tedarik zinciri malzemeleri ve bileşenlerinde uzmanlaşmış bir pazar araştırma şirketi olan Techcet'e göre, ülkenin diğerlerinin yanı sıra çip üretimi için kullanılan neon arzının neredeyse tamamı Ukrayna ve Rusya'dan geliyor.
Ayrıca firmaların, yarı iletken yongalar için gerekli bir metal olan paladyum için küresel talebin yaklaşık %33'ünü Rusya'nın sağladığı tahmin ediliyor.
Paladyum dışında Rusya, otomotiv sınıfı diğer metallerin önemli bir tedarikçisi konumunda: Alüminyum ve EV pillerinin önemli bir parçası olan nikel...
Yaptırımların ardından, nikel fiyatları 7 Mart'ta %90 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, artan arz kesintisi korkuları nedeniyle alüminyum ton başına 4.000 dolarlık rekor seviyeye sıçradı. Otomobil üreticilerinin artan maliyetleri tüketicilere yansıtması da oldukça muhtemel gözüküyor.
Cox Automotive'in yönetici analisti Michelle Krebs'in açıkladığı üzere "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yükselen petrol ve gaz fiyatlarının yanı sıra araç yapımında kullanılan metaller gibi emtia fiyatlarıyla birlikte, otomobil üreticileri artan maliyetlerini araç fiyatlarını yükselterek dengelemeye çalışmak zorunda kalabilirler."
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