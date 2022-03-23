Rusya - Ukrayna Savaşı, Otomotiv Devleri İçin Yeni Bir Kabusu Başlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, otomobil üreticilerini de derinden etkiliyor. Zaten çip sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren otomotiv devleri, şimdi çok daha fazlasıyla uğraşmak zorunda.