Rusya ve Çin, Ay'da Ortak Bir Araştırma İstasyonu Kurmayı Planlıyor

Tüm Dünya gözünü Ay'a dikmişken, Rusya ve Çin'den gelen haber dengeleri değiştirecek cinsten... İki ülke, Ay'da ortak bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor!