Rusya ve Çin, Ay'da Ortak Bir Araştırma İstasyonu Kurmayı Planlıyor

Tüm Dünya gözünü Ay'a dikmişken, Rusya ve Çin'den gelen haber dengeleri değiştirecek cinsten... İki ülke, Ay'da ortak bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor!

  • Levent Öztürk
Rusya ve Çin, Ay'da beraber çalışacak...

Rusya ve Çin, beraber çalışarak Ay'da bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Yapılan duyuruya göre iki ülke, bir "Uluslararası Ay Bilim İstasyonu" için işbirliği yapacaklarını söyledi. Henüz proje hakkında çok fazla detay bulunmuyor ancak Rusya'nın ulusal uzay ajansı Roscosmos, projenin hem Ay'ın yörüngesinde hem de yüzeyinde tesisleri içerebileceğini öneriyor. Ayrıca diğer ülkelerin katılımına da açık olacak.

Çin ve Rusya, NASA'nın Artemis Anlaşmaları'nda yer almamaları ile dikkat çeken iki ülke. Ekim ayında duyurulan anlaşma, Ay'ın barışçıl, işbirlikçi ve şeffaf keşfi için bir şablon oluşturmayı amaçlıyor. Ancak Roscosmos lideri Dmitry Rogozin, NASA'nın Artemis Projesi kapsamında Ay'ın yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çok "ABD-Merkezli" olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya on yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beraber çalışıyor ve UUİ için düzenlenen anlaşmanın muhtemelen Ay Geçidi (Lunar Gateway) için düzenlenen anlaşma ile büyük oranda aynı olması bekleniyor.

Rogozin, NASA ve Roscosmos'un tekrar beraber çalışmasının mümkün olduğunu söylemiş olsa da, Roscosmos'un Çin ile beraber çalışması ardından bu ortaklık çok daha küçük bir ihtimal gibi gözüküyor.

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