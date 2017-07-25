Rusya, VPN ve Proxy Kullanımını Engellemek İstiyor
Çin'de olduğu gibi, bu Avrupa ülkesinde de VPN ve proxy kullanımını yasaklamak için adımlar atılıyor!
Bu yılın başlarında Çin hükumeti, VPN ve proxy sunucularını engellemenin yollarını değerlendirmeye başladı, ardından en sonunda vatandaşların ve şirketlerin bu hizmetleri kullanmadan önce hükumete kayıt yaptırmaları gerekmesini zorunlu kıldı. Şimdi ise Rusya benzer bir uygulamayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.
Ülkede proxy web sitelerinin, proxy sunucularının ve VPN'lerin kullanımını yasaklayacak olan tasarı, "State Duma" adlı parlamento seviyesinde onaylandı. Sırada yüksek parlamento ve Devlet Başakanı'nın onayı var; ve tüm bu aşamalar tamamlandığında Rusya'da VPN ve proxy kullanmak yasa dışı hale gelecek.
Rusya'nın milletvekilleri uyarınca hareket, ülkenin internette barındırdığı ifratçı içeriğin yasaklanmasına da yardımcı olacak. Şimdilik küresel içeriğe ya da bu hizmetlere erişmesi gereken bireyler ve şirketler için herhangi bir özel hüküm bulunup bulunmadığına dair bir haber yok. Önümüzdeki haftalarda tasarı hakkında daha fazla bilgi yayınlanacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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