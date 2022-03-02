Rusya yaptırımları sonrası AB'nin gözü kripto paralarda

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırımları aşmak için kripto varlıkların kullanılıp kullanılmadığını araştırdığını söylüyor.

Rusya yaptırımları sonrası AB'nin gözü kripto paralarda

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