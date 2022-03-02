Rusya yaptırımları sonrası AB'nin gözü kripto paralarda

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası hem Rusya'ya hem de Rus oligarklara yönelik peş peşe yaptırım açıklamaları geliyor. Öyle ki son olarak ABD Başkanı Biden, "Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz" dedi.
Fransa Ekonomi Bakanı ise Le Maire 1 Mart 2022'de yaptığı açıklamada, AB yaptırım listesindeki Rus oligarkların sayısının 488 olduğu bilgisini paylaştı ve onların yanı sıra eş, çocuk ve emlak şirketlerinin hesaplarını da incelenmeye aldıklarını söyledi.
Kripto Paralar Kullanılıyor mu?
AB ise şimdi bu yaptırımların arkasından dolaşmak için kripto paraların kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
Üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin kripto varlıkların yaptırımlardan kaçınmak için "olası bir atlatma yolu" olduğunun farkında olduğunu söyledi.
AB yetkilisi, "Bu varlıkların bazılarının değerindeki artış, yaptırımları aşma girişimlerine bir yanıt olabilir. Bunu araştırıyoruz, ancak herhangi bir karar alınmadı." dedi.
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