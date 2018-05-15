Rusya'da Telegram Protestosu Büyüyor
WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sağlayan Telegram uygulamasının yasaklanması, büyük protestolara yol açtı!
Telegram, kullanıcı mesajlarını şifreleyen bir görüşme uygulaması olarak tanınıyor. Ancak Rusya hükumeti bu uygulamadan memnun değil ve Nisan ayında uygulamayı yasaklama kararı aldı. Tepkiler ise Moskova'da büyük bir protesto olarak kendini gösterdi.
İnsan güruhuna Rusya'nın eski başbakanı ve Vladimir Putin'in en "sesli" muhaliflerinden biri olan Mikhail Kasyanov liderlik ediyordu. Reuters'ın söylediğine göre Kasyanov, "hükumet gizli mesajlarımızı, kişisel hayatlarımızı elimizden almak istiyor" ve "internet, hepimiz için var olan temel özgürlüktür. Buna izin veremeyiz" mesajlarını verdi.
Protestocular ülkenin iletişim ajansı Roskomnadzor'a karşı söylemlerde bulunurken, Telegram'ın logosuna bir gönderme yaparak meydanı kağıt uçaklarla doldurdular. İnsan hakları grubu OVD-Info'nun belirttiğine göre 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.
Bu protesto, geçtiğimiz ay Telegram yasağını takip eden gece yapılan benzer bir protestonun ardından gelen ikinci tepki olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Rus hükumeti, Telegram'ın güvenliğe önem veren platformundan rahatsız olan tek ülke değil. Nisan ayının sonlarında İran da internet sağlayıcılarından uygulamayı engellemelerini istemişti.
Rusya'nın Federal Güvenlik Hizmeti (FSB) ilk olarak Telegram'ın şifreleme anahtarlarını teslim etmesini istemişti. Bu da güvenlik güçlerinin Telegram kullanıcıları arasında gönderilen mesajları kontrol etmelerine imkan tanıyacaktı ve potansiyel olarak terörist saldırılarını engelleme olasılığını doğuracaktı. Ancak firma, uçtan uca şifreleme kullandığı için (WhatsApp ve Signal gibi) bu anahtarlara sahip olmadığını, kullanıcıların kendi mesajlarının anahtarlarını taşıdıklarını söylemişti...
Levent Öztürk
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