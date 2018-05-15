Rusya'da Telegram Protestosu Büyüyor

WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sağlayan Telegram uygulamasının yasaklanması, büyük protestolara yol açtı!

Rusya'da Telegram protestosu

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