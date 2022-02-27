Rusya'nın Askeri Araçlarında Gördüğümüz Z Sembolü Ne Anlama Geliyor?

Rusya'nın Z sembolü taşıyan askeri araçları yeni bir gizemin de doğmasına yol açtı. Nedir bu Z işaretleri, ne anlama geliyor?

  • Levent Öztürk
Rusya'nın Askeri Araçlarındaki Z Ne Anlama Geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Evinizin havasını tazeleyin!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Rusya, Uygulanan Yaptırımlar Sonrasında Batıyı Uzay'la Tehdit Etti!
Omicron Varyantı E-posta Yoluyla Dijital Dünyada da Yayılıyor
LG, Geleceğe Hazırlanıyor
Elon Musk, Starlink İnternet Hizmetinin Ukrayna İçin Aktif Olduğunu Duyurdu
Nvidia GPU'lara Madencilik Yeteneği Ekleyen Yazılım, Virüs Çıktı!

 

 