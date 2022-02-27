Rusya'nın Askeri Araçlarında Gördüğümüz Z Sembolü Ne Anlama Geliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle dünyayı yeni bir şok dalgasına sürükledi. TV'lerden izlediğimiz görüntüler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gösterirken, Rus askeri araçlarının Z sembolleri ile işaretlendiğini de gördük.
Rus savunma politikasına odaklanan doktora öğrencisi Rob Lee, bu işaretleri ilk kez gördüğünde işgal daha başlamamıştı. Lee, Twitter'da "Bu dev bir kırmızı bayrak" demiş ve devam etmişti: "Bunlar, Rosgvardia birlikleri ve Avtozaks (mahkum nakliye) araçları. Rosgvardia birliklerinin istilada yer alacağına dair güçlü bir işaret." Rus Ulusal Muhafızları veya Rosgvardia, yalnızca Başkan Putin'e hesap veren bir grup olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinden ayrı.
Twitter'da paylaşılan çok sayıda video ve görsel ise, farklı sembolleri taşıyan araçların neredeyse tümünü görmemizi sağlıyor. Sky News'in söylediğine göre, bunun gibi boyalı semboller genellikle kısa süre sonra savaşa girecek araçlara uygulanıyor, yani Z sembolleri Rus ordusunun planlarının göstergesi olabilir. Raporlar, sadece basit bir Z'ye değil, kabaca 10 farklı sembol tipine işaret ediyor: Bazıları sadece düz bir Z, diğerleri ise kutular veya üçgenler içinde yer alıyor.
Sembollerin anlamlarına gelince... Rus askerlerinin Rus araçlarını tanımlamasını kolaylaştırarak dost ateşinden kaçınmanın bir yolu olarak veya bu araç için stratejik saldırı araçlarını iletme aracı olarak hizmet edebileceği tahmin ediliyor.
Savunma araştırma merkezi RUSI'nin eski direktörü Profesör Michael Clarke'ın Sky News ile yaptığı görüşmeye göre "Bu semboller genellikle konuma dayalı olacak - bir birimin nereye gittiğini bildirecekler. Araçları sadece Rus olarak işaretleselerdi, tek bir sembol kullanılabilirdi. Farklı olmaları size daha fazlasını anlatıyor - muhtemelen hangi birimlerin bir bölgenin kuzeydoğusuna veya kuzeybatısına doğru gittiğini söyleyen işaretlerdir."
Ancak, bu sembollerin tam olarak ne anlama geldiği pek net değil ve muhtemelen bunu uzun bir süre daha öğrenemeyeceğiz.
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