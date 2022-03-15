Rusya'nın İnternet Sansürüne Karşı, Sansürü Kıran Site: Squad303

Son günlerde Rusya yönetiminin Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamasının üzerine, Rus halkının Ukrayna'da neler olup bittiği konusunda haber almaları zorlaştı. Bir grup Polonyalı programcı ise bu sorunu çözmek için Squad303 isimli bir web sitesi hazırladı. Bu site, Dünya'nın dört bir tarafından insanların Rusya'daki kullanıcılarla iletişim kurmasını sağlıyor.
Web sitesi iletişim kurabileceğiniz bir dizi e-posta adresi veya telefon numarasını karşınıza getirerek çalışıyor. Veri tabanında 20 milyon cep telefonu numarası ve yaklaşık olarak 140 milyon e-posta adresi bulunuyor. Squad303, 6 Mart'ta hizmete girdi. Sitenin sahipleri, o zamandan bu zamana yaklaşık 7 milyon SMS ve 2 milyon e-posta ve sayısız savaş görüntüsü ve videosu gönderildiğini söylüyor. Yaptıkları bir açıklamada, "Amacımız Putin'in dijital sansür duvarını kırmak ve Rus halkının dünyadan ve Rusya'nın Ukrayna'da ne yaptığının gerçeğinden tamamen kopmamasını sağlamak" dediler.
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