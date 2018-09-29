Rusya'nın İsveç kalesinde tanıdık bir oyun bulundu

Rus arkeologlar, tarihi bir İsveç kalesinde tanıdık bir oyun buldular!

Ortaçağ kalesinde tanıdık oyun...

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