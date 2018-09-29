Rusya'nın İsveç kalesinde tanıdık bir oyun bulundu
Rus arkeologlar, tarihi bir İsveç kalesinde tanıdık bir oyun buldular!
Geçen ay, Rus arkeologlar bir ortaçağ kalesinin içinde gizli bir oda buldular. Bu daha önce bilinmeyen alanı keşfederken, arkeologlar bir ortaçağ tahta oyunu gibi görünen şeylerin izlerini taşıyan bir kil tuğla keşfettiler.
Vyborg Kalesi olarak adlandırılan İsveç yapımı kale, 13. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip ve Leningrad Oblastı'nda Vyborg kasabası yakınlarındaki kuzeybatı Rusya'da bulunuyor. Fin sınırına yakın olan kale, Vyborg Körfezi'ni Viipuri Koyu'na bağlayan bir boğaz boyunca küçük bir adacık üzerine inşa edilmiş. Rusya ve Finlandiya'nın birçok kez tekrar ele geçirmesiyle, kale uzun tarihi boyunca pek çok kez el değiştirdi. Ortaçağ kalesi bugün Rusya'ya ait (II. Dünya Savaşı'nın bir hatırası) ve önemli bir turistik mekan olarak hizmet veriyor.
Geçtiğimiz ayın sonlarında Vyborg Müzesi'ndeki yetkililer, daha önce bilinmeyen bir odayı keşfettiklerini açıkladılar. 16. Yüzyılın ortalarına kadar uzanan kale kayıtları, bir merdivenin boğazın kıyısına götürüldüğü bir "gizli ev"i not ediyor. Büyüleyici bir şekilde, bu yeni keşfedilen geçiş yolu henüz kanıtlanmamış olsa da, Vyborg şehrine kadar uzanıyor olma ihtimali var. Arkeologlar tarafından oluşturulan etkileşimli bir 3D model, oda ve yeraltı geçidini gösteriyor.
Vyborg Müzesi arkeologları gizli odayı keşfederken, masa oyunu gibi görünen şeylerin izlerini taşıyan bir kil tuğla keşfettiler. Tarih blog'una göre desen, bir tür ızgara, pişirme fırını içine yerleştirilmeden önce tuğla üzerine kazınmış.
Tuğlada oynanan oyun aslında çok iyi biliniyor ve Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Oyun, "Değirmen" ve "kovboy daması" dahil olmak üzere çeşitli isimlerle tanınıyor ve Dokuz Taş'ı (Nine Men's Morris) anımsatıyor - dama ve satranç gibi bir oyun, kesişen kareleri ve küçük parçaları içerir.
Newsweek'te yazan Katherine Hignett oyunu şöyle açıklıyor:
"Oyunda her oyuncu, diğer oyuncunun adamlarını satrançtaki parçalar gibi ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Oyuncu, ızgara benzeri bir tahtada üç adamdan oluşan bir "değirmen" oluşturduğunda, bir rakibin oyun parçasıyla ödüllendirilir. Bir oyuncu sadece iki adama indiğinde, değirmen kuramaz ve rakipleri zafer iddia eder."
Oyunun standart sürümü, dokuz toplam parçayı içeriyor, ancak diğer versiyonlar üç, altı ve 12 parça içeriyor (bu alternatif sürümler farklı pano gerektiriyor).
Moskova Times'ın bildirdiğine göre, Vyborg müzesinin başkanı Vladimir Tsoi, ortaçağ oyun tahtasının kazıların bu yaz başlarında başlamasından bu yana "en ilgi çekici" buluntu olduğunu söyledi. Geçen ay ekip, kale gerekçesiyle 19. yüzyıl başlarında düzinelerce düzineden oluşan bakır bir çanta buldu.
Arkeologlar bu ortaçağ kalesini 1930'larda yeniden keşfetmeye başladılar, ancak bu ilk çabalar çok kapsamlı değildi. Viborg kalesi yıllar boyunca hem arkeologlar hem de devlet memurları tarafından ihmal edilmişti. Moskova Times, yerel aktivistlerin ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşların kalenin yıkılmaya başladığına dair uyarıda bulunduğunu bildiriyor. İyi haber, BRICS kalkınma bankasının (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeren bir dernek) Vyborg kalesini restore etmek için 1,8 milyar ruble (25 milyon doların üzerinde) bütçe ayırmakta.
Levent Öztürk
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