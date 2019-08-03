Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 Sinyalleri!
Deadpool'u canlandıran Hollywood'un muzip aktörü Ryan Reynolds, Deadpool 3'ü bekleyenleri heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı!
- Barış Terun
Ryan Reynolds, Deadpool serisi ile olağan dışı bir başarıya imza atarak, çizgi roman-film uyarlamalarındaki bazı dengeleri değiştirdi. Seyirci ilk kez süper kahramanlarla, kötü karakterlerle, Hollywood klişeleri ile hatta kendinle bile bolca dalga geçen ve dördüncü duvarı kıran bir figürle karşılaştı.
Ryan Reynolds, Instagram'dan yayınladığı bir mesajla, Marvel'ın 5.aşamasına dair - ve tabii ki Deadpool 3'e dair - ipuçları verdi. Reynolds, "Soruşturma beşinci yıla giriyor. Ya da Phase 5 mi (Beşinci Aşama) desem!" ifadelerini kullanarak, bir yandan Deadpool 2 yayına girmeden sızdırılan video için devam eden soruşturmaya gönderme yaptı, bir yandan da yeni Deadpool filmini kendince onaylamış oldu. Oyuncu Thor: Ragnorak'ın yönetmeni Taika Waititi ve Hugh Jackman'in fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
Marvel ve Disney ortaklığı ile birlikte, Deadpool 3'ün akıbeti uzunca bir süre merak konusuydu. Zira +18 olarak çekilen ilk 2 filmden sonra, Disney çatısı altında yeni bir +18 Deadpool filmi görüp görmeyeceğimiz tartışılıyordu. Ve bu Instagram mesajı ile birlikte, Deadpool 3 için heyecan başlamış oldu.
Deadpool 3 hakkındaki iddialar ve farklı açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Marvel'in bir numaralı ismi Kevin Feige, yaptığı açıklamada, "Marvel Sinematik Evreni'ne yeni ve birbirinden güçlü mutantlar gelecek." ifadelerini kullandı. Bu sadece Disney ile birlikte çekilecek X-Men filmleri için değil, Deadpool için de geçerli olacaktır.
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