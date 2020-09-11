Ryzen 4000 CPU'lu HONOR MagicBook Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen IFA 2020 kapsamında yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Bu ürünlerden yeni dizüstü bilgisayar HONOR MagicBook Pro, içerik üreticilerin yaratıcılıklarını ve performanslarını artırmaya yardımcı olmak üzere barındırdığı yeni teknolojiler ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.
AMD'nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, zorlu görevlerin üstesinden gelirken bile güçlü bir performans sunuyor. Ultra hızlı 512GB kapasiteli PCIe NVM SSD sürücüsü ve 16GB DDR4 çift kanal belleği ile dizüstü bilgisayar, üst düzey veri aktarım hızını hem dosyaları okurken hem de aktarırken sunuyor.
Rakipsiz ekran deneyimi, büyüleyici görsellik
İkişer adet fan ve ısı borusu barındıran dizüstü bilgisayarın soğutma sistemi, geleneksel fanlara göre %20 daha fazla hava akımı sağlarken, termal tasarımı ısıyı etkin şekilde dağıtıyor. Seviyesindeki en uzun pil ömrüne sahip olan HONOR MagicBook Pro, 56Wh pil kapasitesi sayesinde tam şarjda 11 saate kadar dayanabiliyor. İçerisinde 65W'lık hızlı şarj cihazıyla sunulan laptop, bu cihazla birlikte sadece yarım saat içinde pilini %50'ye kadar doldurabiliyor.
HONOR MagicBook Pro tüm bu özelliklerinin yanında rakipsiz bir ekran deneyimi sunuyor. 15 inç'lik boyutunda 16.1 inç'lik FullView ekran barındıran bilgisayar, %90'lık bir ekran-kasa oranına ve sadece 4.9mm'lik ultra ince çerçeveye sahip. sRGB renk skalasının %100'ünü sağlayabilen ekran, 300nit parlaklıkla birlikte filmler, fotoğraflar ve oyun için büyüleyici görsellik sunuyor. Dünyanın en önemli sertifikasyon kuruluşlarından TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılan bu ekran, geleneksel ekranlarda yaşanan titremeyi azaltarak daha rahat ve güvenli bir deneyim sunmayı başarıyor.
Şık ve kullanışlı bir yardımcı
Sadece 1,7 kg ağırlığında ve 16.9 mm iz"nceliğindeki HONOR MagicBook Pro'yu, tüm güçlü özellikleri hafif bir kasada sunduğu için sırt çantanıza kolayca yerleştirip istediğiniz yere götürebilirsiniz. Uzay Grisi renginde bir alüminyum kasaya sahip olan laptop, fütüristik "X-Yacht" tasarımıyla da şıklığa önem veren kullanıcıların öncelikli tercihi olacak.
Tasarımdan ödün vermeyen HONOR, kullanıcıların güvenlik ve gizliliğine de aynı hassasiyeti gösteriyor. Bu yüzden HONOR MagicBook Pro, klavyesinde yer alan kamera tuşunun altına gizlenmiş bir pop-up web kamerasına sahip. Böylece kullanıcılar web kamerasını kullanmadıkları zamanlarda bile güvende oluyorlar. Ayrıca üzerinde parmak izi okuyucu barındıran bir güç tuşu sayesinde HONOR MagicBook Pro'yu hızlıca açabiliyor ve ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebiliyorlar.
HONOR MagicBook Pro, IFA 2020 kapsamında sunulan "Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü"nü de almayı başardı. MagicBook Pro hakkında konuşan AMD EMEA Bölgesi Kurumsal Başkan Yardımcısı Mario Silveira şunları söyledi: "Günümüzün dizüstü bilgisayar kullanıcıları yayın yaparken, oyun oynarken ya da işlerini daha hızlı bitirmek istediklerinde yeni ve modern özelliklere sahip olmak istiyorlar. AMD Ryzen 4000 serisiyle güçlendirilen yeni HONOR MagicBook bu beklentileri yüksek hızlı performans, zengin grafikler ve sıra dışı pil ömrüyle karşılıyor. Masaüstü sınıfı performansı şık ve hafif bir yapıda arayan her bilgisayar kullanıcısı bu ürünü heyecanla karşılayacak."
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