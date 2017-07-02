Ryzen Pro, Ryzen 3'ün Detaylarını Ortaya Çıkardı!
Ryzen Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte AMD'nin henüz gizemini koruyan işlemcisi Ryzen 3'ten heyecan verici bilgiler ortaya çıktı!
AMD'nin etkileyici Ryzen işlemcilerinin tüm dünyaya satışa sunulmaya başlamasıyla birlikte merak edilen bir konuyla ilgili ortaya yeni ipuçları çıktı.
AMD'nin henüz piyasaya sürülmeyen işlemcisi Ryzen 3 hakkındaki tek resmi açıklama, işlemcinin üçüncü çeyrekte geleceği ve Core i3'e rakip olacağıydı. Ryzen Pro'nun çıkışıyla Ryzen 3 Pro 1200 ve Ryzen 3 Pro 1300'ün de varlığını öğrenmiş olduk. İki model de multi-thread'siz, gerçek dört çekirdekli yapıdalar ve 65 watt TDP, 2MB L2/8MB L3 önbellek değerlerini taşıyorlar. Aralarındaki en önemli fark ise saat hızlarında. Ryzen 3 Pro 1200 3,1GHz ile 3,4GHz arasında çalışırken Ryzen 3 Pro 1300, 3,5GHz ve 3,7GHz arasında çalışıyor. Intel'in Kaby Lake Core i3 serisi biraz daha hızlı saat hızlarına sahip ancak Intel'in yongaları, hyperthreading ile güçlendirilmiş sadece iki çekirdek sunuyor.
Ryzen 3'ün Ryzen 3 Pro'nun performansını sunma garantisi bulunmuyor ancak duyurulan tüm Ryzen Pro yongaları benzer hızlarda olduğundan bu ihtimal var. Elbette yeni modellerle tanışabiliriz. Fiyatlandırma ve daha detaylı bilgi için Ryzen 3'ün resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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