S Pen Desteğine Sahip İlk Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor!

Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3, S Pen desteğine sahip ilk katlanabilir akıllı telefon olabilir.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Z Fold 3, S Pen Desteği ile Gelecek

Samsung'un ünlü S Pen'i artık Galaxy Note serisinin tekelinde değil. Samsung'un, Galaxy Note ile akıllı telefon kategorisine yerleştirdiği S Pen, şirketin yeni tanıttığı Galaxy S21 Ultra ile beraber bu tekeli kırmış ve diğer modellere de gelebileceğini göstermişti. Bu modellerden biri de şirketin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 olacak.

Güney Kore tabanlı bir haber sitesi olan ET News'ün bildirdiğine göre Samsung, S Pen desteğini Galaxy Z Fold serisine doğru genişletme kararı almış. Galaxy Z Fold 3 ise, bu ailenin ilk S Pen desteğini alacak modeli olarak tanıtılacak.

Samsung, Galaxy Z Fold 2'yi geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürmüştü. Muhtemelen Galaxy Z Fold 3 de bu yıl aynı tarihlerde tanıtılacak ve akabinde satışa çıkacak. S Pen desteğini S21 Ultra ile Galaxy Note tekelinden kurtaran Samsung, böylece bu yeni telefonunda da kalem desteğinden yararlanacak ve özellikle daha iyi bir tablet deneyimi yaşamak isteyen tüketicilere böylece bu imkanı tanıyacak.

Şimdilik S Pen'in Galaxy Z Fold 3 ile beraber mi geleceği, yoksa tıpkı S21 Ultra'da olduğu gibi ayrıca mı satın alınacağı konusunda bir bilgi yok, ancak yakında bununla da ilgili haberler gelecektir. Fakat bizim düşüncemiz, Samsung'un S Pen'i bundan sonra ayrı olarak satmaya devam edeceği yönünde. Zira halihazırda katlanabilir formda tasarlanan bir akıllı telefonda bir de S Pen için ayrıca yer açmak pek de kolay bir iş değil. Öte yandan bunun bir de maliyet ayağı var ki Samsung, akıllı telefonlarının maliyetini pek artırmayı istemiyor. Elbete neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Bu arada Galaxy Z Fold 3'ün ekran içi kamera sistemine yer vereceği ve sırt menteşesi boyunca RGB ışıklandırma ile geleceği de bildirilenler arasında. Bu da şimdilik sızıntıdan ibaret.

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