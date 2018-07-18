S10 ile Ekran İçi Parmak Okuyucu Gelecek

Yılan hikayesine dönen yeni nesil parmak izi okuyucular için, bu kez de Galaxy 10 cephesinden yeni haberler geldi!

S10 ile Ekran İçi Parmak Okuyucu Gelecek

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