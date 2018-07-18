S10 ile Ekran İçi Parmak Okuyucu Gelecek
Yılan hikayesine dönen yeni nesil parmak izi okuyucular için, bu kez de Galaxy 10 cephesinden yeni haberler geldi!
Yıllardır farklı kaynaklardan Samsung'un gelecek bir telefonunda ekran içi parmak izi okuyucusu barındıracağını duyuyorduk. En başta teknolojinin Galaxy Note 8 veya Galaxy S9 ile gelmesi bekleniyordu, ancak bu gerçek olmadı. Şimdiyse Galaxy Note 9'un çıkış tarihi yaklaşıyor ve birçok farklı kaynak Galaxy S10'un ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağını iddia ediyor.
Apple ve Samsung hakkında isabetli tahminleri olan analist Ming-Chi Kuo, Samsung'un geleneksel parmak izi okuyucusundan kurtulacağını ve Qualcomm'dan tedarik ettiği ekran içi sensörleri kullanacağını iddia ediyor. Daha önce üç yeni Samsung telefon geleceğini ve bunlardan birinin bütçe dostu olacağını, parmak izi okuyucusunun telefonun yanında olacağını duymuştuk, şimdiyse Kuo, diğer iki telefonun da ekran içi sensörlere sahip olacağını söylüyor. Qualcomm'un bu teknolojisinin ayrıca galaxy Note 10 ve A serisi cihazların en yüksek telefonunda olacağını iddia ediyor.
Şu an piyasada bulunan ekran içi sensörler optik okuyucular kullanıyor. Yeni Galaxy'lerde bulunacak olan sensörlerin daha tutarlı, ultrasonik sensörler barındırdığı söyleniyor. Şimdilik biraz erken de olsa, Samsung'un Vivo, Huawei ve Xiaomi sensörlerine karşı nasıl bir rekabet sunacak merakla bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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