Sabah Uyandığınızda Hemen Yanınızda Vahşi Bir Kedi Bulsanız Ne Yaparsınız?

Kedi severler için, sabah yatağa sokulmuş uyuklayan bir kedi ile uyanma ihtimali çok hoş görünebilir. Ancak, söz konusu kedi bir serval ise (Leptailurus serval) durum değişiyor. Bu korkutucu senaryo, yakın zamanda Atlanta'da gerçekleşti. Bir kadın, sabah uyandığında yatağında büyük, egzotik bir kedi ile karşılaştı. Afrika'daki ülkelere özgü vahşi bir kedi türü olan serval, ABD'de görülmesi pek mümkün olan bir hayvan değil.
Servaller, genellikle omuz yüksekliği 60 santimetreye kadar ulaşan, uzun bacakları olan ve havaya 1,5 metre kadar sıçrayabilen orta boy vahşi kediler. Ayrıca benekleri de var. Kedigiller arasında en büyük kulağa sahipler ve bu kulaklarının sağladığı hassas duyma duyusunu Afrika savanlarının uzun otlarında küçük avlarının hareketlerini duymak için kullanıyorlar.
Neyse ki olay, ne yatağında onu bulan kadının, ne de servalin yaralanmasına neden olmadı. WHSV3'ün raporuna göre, serval muhtemelen bir evcil hayvan olarak tutuluyordu, ancak bu, Georgia eyaletinde yasak. Bu nedenle, yerel yetkililer olay sonrası ortadan kaybolan hayvanı yakalamaya çalışıyorlar. Zira ne sahibine iade edilebilir, ne de doğada yalnız başına yaşamasına izin verilebilir.
Animal Legal Defense Fund Kıdemli Yasama İşleri Müdürü Alicia Prygoski CNN'e verdiği demeçte, "Onu yakaladığımızda, hayatının geri kalanını uygun bir yaşam alanında yaşayabileceği bir sığınağa yerleştirilmesini ayarlamaya çalışacağız" diyor.
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