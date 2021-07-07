Sabah Uyandığınızda Hemen Yanınızda Vahşi Bir Kedi Bulsanız Ne Yaparsınız?

Sabah uyandığında yanına kıvrılmış bir kedi bulan kadın şok geçirdi. Çünkü bu kedi bildiğimiz kedilerden değildi..

Sabah uyandı ve yatağında...

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