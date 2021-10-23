Sadece 10 Dakikada 1.5 Litre Kola İçin Gencin Hayatını Kaybettiği Açıklandı

Çin'de bir adam, sadece 10 dakikada 1.5 litre kola içtikten sonra hayatını kaybetti. Şimdi bilim insanları, bu ölümün gerçekten kola ile ilgili olup olmadığını tartışıyor!

23 Ekim 2021 00:02

Levent Öztürk