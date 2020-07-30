Sadece Melodisinin Hatırladığınız Şarkının Ne Olduğunu Soundhood ile Bulun

Aklınıza takılan bir şarkının hangisi olduğunu bulmak için şarkı sözlerini hatırlamanız şart değil. İşte sadece melodisini hatırladığınız bir şarkıyı bulmanın kolay yolu Soundhood.