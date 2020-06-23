Sadece Samanyolu Galaksisi'nde, 6 Milyar Daha "Dünya" Olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, sadece Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyara yakın "Dünya-benzeri gezegen" olabilir.

23 Haziran 2020 14:00

Levent Öztürk