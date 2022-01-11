Sadece Tekkullanımlık Olan N95 Maskelerin Kaderi, Bu Buluşla Değişecek!

Giderek daha sınırlı hale gelen kişisel koruyucu donanım (KKD) arzı, başlangıçta salgının en büyük tehlikelerinden biriydi. Bu durum birçok sağlık çalışanının hayatına mal oldu ve son yıllarda olası bir salgın konusunda yapılan düzenli uyarılara rağmen pek çok hükümetin böyle bir krize hazır olmadığını ve nasıl yanıt verileceği konusunda anlayışa sahip olmadığını ortaya çıkardı.
N95 maskeler de bu donanımlardan biri; hastanelerde yaygın olarak kullanılıyor. Bunlar, çok küçük partiküllerin ve damlacıkların yüzde 95'ini filtreleyerek sağlık çalışanlarını patojenlerden korumada standart yüz maskelerinden çok daha etkili oluyor. Ancak genellikle tek kullanımlık olarak üretiliyorlar; fiyatları yüksek ve bulunmaları daha zor. Bu da, hem sağlıkçıların hem de diğer insanların standart yüz maskelerini kullanmalarını zorunlu hale getiriyor.
Şimdi ise Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi ve MIT'deki araştırmacılar, N95 maskelerini güvenli ve etkili bir şekilde yeniden işleyerek, içinde bulunduğumuz salgının yanı sıra bir sonraki salgın için de ileriyi düşünerek KKD eksikliklerini gidermenin bir yolunu buldular. Araştırmacılar, bu maskeleri temizlemek için buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) kullanmanın son derece başarılı ve güvenli olduğunu belirlediler.
VHP kullanmak standart bir dekontaminasyon yaklaşımı. American Journal of Infection Control'de bildirildiği üzere, bu işlemin N95 solunum maskelerine uygulanması, 25 döngüye kadar yeniden kullanım için işlevlerini ve etkinliklerini korurken temizlenmelerini sağlıyor.
Başyazar Dr. Christina F. Yen yaptığı açıklamada, "Çalışmamızdan elde edilen bulgular, VHP'nin N95 maskelerinin yeniden işlemek için nispeten güvenli bir yöntem olduğuna ve gelecekteki salgınlardaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olabileceğine dair önceki bulguları genişletiyor" dedi ve devam etti: "Artık bu yeteneği ölçeklendirmenin ve gelecekteki felaket senaryolarında bu tür kişisel koruyucu donanımın yeniden işlenmesi kadar - belki daha fazla - fayda sağlayabilecek daha küçük hastanelere ve kaynakları sınırlı sağlık bakım ortamlarına dönüştürmenin yollarını bulmamız önemli."
Bu yöntem, yalnızca yüksek kaliteli KKD standartlarını koruma becerisine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda israfı da azaltıyor...
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