Sades'ten Oyunculara Özel 3 Canavar Kulaklık
Sades'in yeni oyuncu kulaklıkları, performans özellikleri ve etkileyici kullanıcı deneyimiyle dikkat çekiyor.
Günümüzde oyun içindeki hissi verebilmek için özel olarak üretilen oyun kulaklıkları, oyuncular için vazgeçilmez birer oyun ekipmanı haline geldi. Son birkaç yıldır oyunların ses tasarımlarının büyük bir evrim geçirdiğini düşünürsek, iyi bir oyuncu kulaklığı artık ciddi oyuncular için "olmazsa olmaz" araçlardan biri. Şubat ayında Türkiye piyasasına giren oyun aksesuarı üreticisi Sades'in 3 canavar kulaklığı şöyle:
Sades GPOWER ile "oyuna" kaliteli giriş
Sades GPOWER oyuncu kulaklığı, fiyat/performans özelliklerine bakıldığında piyasada bulabileceğiniz en iyi giriş seviye oyuncu kulaklıklarından biri. Sades GPOWER'ın en çok öne çıkan özellikleri, hafif ve rahat tasarımı ve etkileyici stereo ses kalitesi. Görünüş ve dış yapı materyali yerine ses deneyimine önem verilmiş olan bu kulaklık, amatör oyuncular için ideal bir seçim.
Sades Locust Plus ile "ışıklı" oyun keyfi
7.1 surround ses sunan Locust Plus gaming kulaklık ise malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Sades Locust Plus oyuncu kulaklığı, oyun oynamayı daha da zevkli hale getiren ışıklı bir tasarıma sahip. RGB LED ışıklandırmaya sahip kulaklıklar, ses yalıtımı konusunda da oldukça iyi. Kulaklığın bir diğer artısı ise, markanın tüm kulaklık modellerinde olduğu gibi hafif ve rahat bir tasarıma sahip olması. Sades Locust Plus, son derece iyi bir orta seviye kulaklık olduğu gibi, fiyat/performans özellikleriyle de kullanıcılarına profesyonel bir oyun deneyimi sunuyor.
Sades Diablo ile üst düzey oyun deneyimi
Sades'in profesyonel oyuncular için Realtek ile tasarladığı Diablo modeli, üstün ses kalitesiyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekiyor. Oyun severlerin oyun içinde keyifle kaybolmalarını sağlayacak, etkileyici bir deneyim sunan Sades Diablo'da, bir oyun kulaklığında olması gereken her şey, en ince ayrıntısıyla düşünülmüş. Kulaklığın öne çıkan özellikleri şöyle:
- Realtek Gaming Audio teknolojisi
- Rahat ve hafif tasarım
- Üstün ses yalıtımı
- Her şekilde konumlandırılabilen mikrofon
- RGB LED ışıklar
- Kolay kontrol: Sol kulaklıkta ışık, sağ kulaklıkta ses kontrolü
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