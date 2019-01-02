Saf Android Telefonlar Nereden Nereye Geldi?
Saf Android nereden nereye geldi? Nexus'tan, Android One'a ve Google Pixel'e, işte Android yolculuğu...
Android işletim sistemi çok uzun zamandır hayatımızda. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Android'i kullanan çok sayıda telefon var kuşkusuz, ancak bugünkü konumuz daha çok Google özelinde olacak. Bu yazımızda Google'ın Nexus akıllı telefon serisinin evriminden, saf Android'in doğuşundan bahsedeceğiz.
Nexus'un doğuşu
Saf Android projesi kapsamında Google tarafından gerçek bir Android deneyimi sunacağı öngörülen Nexus'un yolculuğu 2009'a dayanıyor. Böylece 2009 yılında "saf Android" testlerine başlayan Google, kısa bir süre sonra HTC ile ortaklık yaptığını duyurdu ve 2010 yılında da HTC Google Nexus One piyasaya sürüldü.
Ocak ayında piyasaya sürülen Nexus One, kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi ve sonrasında da farklı Nexus modellerini farklı markalardan görmeye devam ettik. Bunlar arasına Samsung da girdi, LG de, Asus da, Huawei de...
2011 yılında Samsung Galaxy Nexus, çift çekirdekli işlemci, 1080p video çekebilme yeteneği ve Google Cüzdan'ın ilk defa kullanan model olmasıyla dikkat çekerken, 2012'de ise Google Samsung ilke yollarını ayırdı ve bu kez Nexus 4 için LG ile çalıştı.
Nexus'un sonu ve Android One'ın doğuşu
Bir sonraki yıl da Google'ın LG ile ortaklığı sürdü ve Nexus 5 ortaya çıktı. Android 4.4 KitKet işletim sistemi ile gelen ilk telefonlardan biri olan Nexus 5, Google'ın LG ile çıkarttığı 2'inci telefon oldu. Sonraki sene ise Google bu kez Motorola'yı partner olarak seçti ve bu ikili Nexus 6'yı çıkarttı.
Android 5.0, Snapdragon 805, 2K ekran ve 3 GB RAM gibi o dönemin etkileyici özelliklerini içeren Nexus 6 ile beraber aynı dönemde Google, Android One projesini de hayata geçirdi. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlar için Android'in değiştirilmemiş saf sürümü olarak hazırlanan Android One da böylece yolculuğuna başladı. Android One özellikle ilk aşamada Hindistan tarafından kabul gördü, sonrasında ise popülerliğini arttırarak farklı bölgelerde de kendine alıcı buldu.
Öte yandan Nexus'un yolculuğu da artık son bulmaya hazırlanıyordu. Sene 2015'in sonunu gösterdiğinde Google, hem LG hem Huawei ile birer -bu defa son kez- Nexus daha çıkardı. Huawei Nexus 6P ve LG Nexus 5X, Eylül 2015'te piyasaya çıktı ve sonrasında bir daha Nexus olmadı.
Pixel zamanı!
Evet, 2016 yılına geldiğimizde herkes yeni bir Nexus beklerken Google bu defa farklı bir hamlede bulundu. Şirket Nexus projesini sonlandırdığını açıkladı ve karşımıza Pixel'i çıkarttı. Ekim 2016'da Pixel ve Pixel XL olarak 2 telefon çıkartan Google, bu kez artık başka bir marka ile ortaklık yapmak yerine direkt kendi ismi üzerinden gidiyordu.
İlk Android 7 Nougat işletim sistemi ile çıkan modeller olan Google Pixel ve Google Pixel XL, o dönemde yine dikkatleri üzerine çeken telefonlar olmuşlardı.
Sonrasında ise Pixel 2'ler 2017 yılında, bu sene de bildiğiniz gibi Pixel 3'ler tanıtıldı. Peki, şimdi yolculuk nereye? Bunu hep birlikte göreceğiz...
Ercan Uğurlu
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