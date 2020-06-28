Safari, iOS 14 ve macOS 11 ile Yeni Bir Döneme Merhaba Diyor

Apple'ın web tarayıcısı Safari'nin gizlilik özellikleri, iOS 14 ve macOS 11 ile birlikte çok farklı bir döneme merhaba diyecek.

Safari, Web İzleyicilerini Durduracak

iOS 14 ve macOS 11 ile gelecek olan Safari web tarayıcısı, Apple'ın duyurusuna göre sizi takip eden reklamları ortaya çıkaracak.

Safari'nin yeni sürümü, bir reklam izleyicisi listesinden faydalanarak web etkinliğinizi izlemeye çalışan izleyicileri engelleyip, size bunu bildirecek. Web tarayıcısının arayüzünde üst tarafta bulunan yeni araç, web deneyiminizi istila eden izleme kodlarını gerçek zamanlı olarak engelleyip, sayfa bazında raporlar oluşturabilecek.

Safari'ye yapılan bu güncelleme, Apple'ın gizlilik girişimlerinin bir parçası. Firma mart ayında Safari'nin üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelleyeceğini duyurmuştu.

Safari'nin iOS 14 ve macOS 11 sürümleri, kullandığınız parolaların bilinen bir sızıntıya karışıp karışmadığını da kontrol edecek. Yeni işlevler, iOS 14 ve macOS 11'in yayınlanacağı sonbaharda tarayıcıya ulaşacak.

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