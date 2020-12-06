Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uyardı: Bu 5 Şehir, Yüksek Risk Altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ildeki Koronavirüs vaka sayılarına ve yoğun bakım oranlarına dikkat çekti. İşte Koca'nın işaret ettiği ve yüksek risk altında görünen 5 il.