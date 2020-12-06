Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uyardı: Bu 5 Şehir, Yüksek Risk Altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını ifade etti.
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic.twitter.com/hjfP5b4Uz0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
Bu kentlerin yüksek risk altında olduğunu söyleyen Koca şu mesajları paylaştı:
"ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında.
Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."
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