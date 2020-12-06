Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uyardı: Bu 5 Şehir, Yüksek Risk Altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ildeki Koronavirüs vaka sayılarına ve yoğun bakım oranlarına dikkat çekti. İşte Koca'nın işaret ettiği ve yüksek risk altında görünen 5 il.

Bakan Koca uyardı: 5 ilde dikkat çeken artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını ifade etti.

Bu kentlerin yüksek risk altında olduğunu söyleyen Koca şu mesajları paylaştı:

"ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında.

Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."

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