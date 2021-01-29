Sağlık Bakanı Koca'dan Tedirgin Eden Mutasyonlu Virüs Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon mesajı... Koca, ülkemizde 17 şehirde İngiltere'de ortaya çıkan Koronavirüs varyantının görüldüğünü söylerken, mutasyona uğramış virüsten etkilenen vatandaşlarımızın sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı.
Koca'nın mesajları şu şekilde: "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."
Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
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