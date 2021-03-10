Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki Mutasyonlu Koronavirüs Rakamlarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, Türkiye'de görülen mutasyonlu Koronavirüs hakkında açıklamalar yaptı ve son rakamları açıkladı. Koca'nın açıklamalarında bahsettiği 4 tip mutasyonlu Koronavirüs, şu anda 76 ilimize yayılmış durumda. Ayrıca bakan, aşılama süreci hakkında da bazı açıklamalar yaptı.
Fahrettin Koca'nın açıklamasındaki satır başları şöyle:
- Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.
- Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor.
- Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.
- Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.
- Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.
- Unutmayalım! İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir.
Unutmayalım! İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir. pic.twitter.com/tJAaBlo2hy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2021
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