Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki Mutasyonlu Koronavirüs Rakamlarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen mutasyonlu Koronavirüs rakamlarını paylaştı. Koca'nın açıklamasına göre mutasyonlu virüs, 76 ilimize yayılmış durumda.

Türkiye'deki Mutasyonlu Koronavirüs Rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, Türkiye'de görülen mutasyonlu Koronavirüs hakkında açıklamalar yaptı ve son rakamları açıkladı. Koca'nın açıklamalarında bahsettiği 4 tip mutasyonlu Koronavirüs, şu anda 76 ilimize yayılmış durumda. Ayrıca bakan, aşılama süreci hakkında da bazı açıklamalar yaptı.

Fahrettin Koca'nın açıklamasındaki satır başları şöyle:

  • Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.
  • Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor.
  • Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.
  • Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.
  • Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.
  • Unutmayalım! İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir.
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