Sağlık Bakanlığı, BiP'te 'Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı' Açtı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu.

BiP'te Koronavirüs Bilgilendirme Kanalı Açıldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'te, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir iletişim kanalı açtı. Kullanıcılar, BiP Keşfet bölümünden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma kanalına 7/24 ücretsiz ulaşabiliyor. Kanalda, kullanıcılar şüphelenmeleri durumunda Online COVID – 19 testini cevaplayarak test sonucuna göre yönlendiriliyor ve risk görülmesi durumunda ALO 184 SABİM'e ulaşabiliyorlar.

BiP kullanıcıları Sağlık Bakanlığı Kanalı'ndan Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita'yı anlık olarak takip edilebilirken, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele konusuyla ilgili attığı tweet'leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyorlar. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan hizmete BiP uygulamasından indirip, Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalını takip eden herkes yararlanabiliyor.

BiP uygulamasının AppStore ve GooglePlay üzerinden en güncel sürümünü yüklemek için tıklayın: https://bit.ly/BiPSaglikBakanligi

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 GB internet kampanyası kimlere verilecek? Ramazan ayı 1 GB internet kampanyası detayları
1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? 1 milyon yazılımcı projesi başvuru ekranı
Günün En çok Okunanları
Google'ın Son Anda Vazgeçtiği, İlginç Bir Özellik Ortaya Çıktı
150 Medikal Kabini Sağlık Bakanlığına Bağışlanıyor!
Huawei Telefonlar Google COVID-19 Temas Takip Sistemini Çalıştıracak
Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Sahiplerine Büyük Müjde
Sağlık Bakanlığı, BiP'te 'Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı' Açtı

 

 