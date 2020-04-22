Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için Whatsapp Danışma hattı: SABİM 184

Sağlık Bakanlığı koronavirüs için yeni bir adım daha attı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kurulduğunu duyurdu...