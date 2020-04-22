Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için Whatsapp Danışma hattı: SABİM 184

Sağlık Bakanlığı koronavirüs için yeni bir adım daha attı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kurulduğunu duyurdu...

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için Whatsapp Danışma hattı: SABİM 184

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında bilgi almak isteyenler için WhatsApp Koronavirüs Danışma hattı kurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "''Koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz'' denildi.

Türkiye ve dünyanın ilk gündem maddesi koronavirüs... Kendisinde koronavirüs olduğundan şüphelenen ya da koronavirüs hakkında bilgi almak isteyenler için ''Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı'' kurulduğu açıklandı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz.''

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