Sağlık Bakanlığı'ndan 'Aşıla' mobil uygulaması! Nasıl kullanılacak?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama takvimi belli oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının 81 ile dağıtımı, iklimlendirme özelliğine sahip, eksi 20 ila artı 20 derecede ayarlanabilir sıcaklıkta, 60-90 metreküp hacminde frigorifik araçlarla yapılacak.
Kovid-19 aşısı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama olan 'Aşıla' Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.
AŞILA UYGULAMASI NEDİR?
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.
AŞILA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak.
- Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
- Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
IPHONE'A NASIL YÜKLERİM?
- Kullanıcılar Apple cihazlarında "İndir" butonuna tıkladıktan sonra; "mobilmarket.saglik.gov.tr" şunu yüklemek istiyor: "Uygulama Adı" ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada "Yükle" butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.
- Cihaza indirilen uygulamaları açmaya çalışırken "Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliştirici" uyarısı ile karşılaşırsanız; uygulamayı açmadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı kurumunun yayınladığı uygulamalar için, cihazınızın güvenli kuruluş doğrulamasını yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi (bazı modellerde "Profiller" veya "Aygıt Yönetimi" olarak geçmektedir) sayfasında, "KURUMSAL UYGULAMA" başlığı altında bulunan "T.C. SAGLIK BAKANLIGI" ifadesine tıklanır. Açılan sayfada "Güven: "T.C. SAGLIK BAKANLIGI "butonuna basıldığında karşımıza çıkan ifadede "Güven" butonu tıklanarak cihazınızda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak erişmeniz sağlanır.3.Cihazınızda uygulama listesine giderek indirdiğiniz uygulamayı güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz.
ANDROID'E NASIL YÜKLERİM?
- Kullanıcılar Android cihazlarında T.C. Sağlık Bakanlığı Mobil Uygulama Marketi sayfasında yer alan uygulama listesini görüntüleyebilmektedir. Uygulamaların detayları "Detaylar" butonuna tıklanarak görüntülenebilmekte ve "İndir" butonuna tıklanarak indirilebilmektedir.
- İndirilmek istenen uygulamanın "İndir" butonuna tıklandığında "Dosya İndirilsin mi?" uyarısı görüntülenmekte olup kullanıcıya "İptal Et" veya "İndir" seçenekleri sunulmaktadır.3."Dosyayı Aç" butonuna tıklanarak uygulama yükleme sayfasına erişim sağlanmaktadır.4. Bu ekranla karşılaşılması halinde "Paket yükleyici" tıklanarak devam edilir.
- 5. "Yükle" butonuna tıklanarak ilgili uygulamanın kurulum işlemine geçilebilmektedir.6.Yükleme işlemi tamamlanan uygulamaya "Aç" butonuna tıklanarak erişim sağlanmaktadır. Uygulamaya güvenli olarak erişmeniz sağlanır.
AŞILANMA KOLAY VE HIZLI TAKİP EDİLECEK
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.
Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
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