Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesaj gelirse cevap vermeyin

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz" denildi.