Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesaj gelirse cevap vermeyin

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz" denildi.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesaj gelirse cevap vermeyin

Koronavirüs aşısı üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım" diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konusu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

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