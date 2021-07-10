Sahibinden.com verilerine göre Haziran'da en çok ilan verilen araçlar

Sahibinden.com'da geçtiğimiz ay (Haziran 2021) en çok ilan verilen araçlar belli oldu. Verilere göre vasıta kategorisinde ilk sırada otomobil yer aldı. Otomobili minivan panelvan, arazi SUV pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.
Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio yer alıyor. Clio'yu takip eden markalar ise sırasıyla şu şekilde; Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus.
İlan sayılarına göre, Haziran ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren vasıta alt kategorisi modifiye araçlar oldu (Yüzde 20). Modifiye araçları takip edenler ise sırasıyla şu şekilde; Yüzde 11 ile minivan panelvan, yüzde 10 ile motosiklet ve UTV, yüzde 9 ile otomobil izledi.
Haziranda en çok ilanı verilen arazi SUV pick-up markası ise değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.
En Çok Volkswagen Otomobillerle İlgilenildi
- En çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi.
- Sahibinden.com'da ilan bakanlar haziran ayında en çok Volkswagen marka otomobillerle ilgilendi. Volkswagen'i, Renault, BMW ve Opel takip etti. Mercedes-Benz ise yerini haziran ayında Ford'a bıraktı.
- Sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,85 arttı.
- 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.
- Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 34'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, ilanların yüzde 26'sı 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
- Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 16 saniye oldu.
- Otomobil fiyatlarında son durum
- Türkiye'de yılın otomobili seçildi
- Sıfır otomobillerde fiyatlar nasıl?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın