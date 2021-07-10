Sahibinden.com verilerine göre Haziran'da en çok ilan verilen araçlar

Sahibinden.com'da geçtiğimiz ay en çok ilan verilen araçlar hangileri oldu? Marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio yer alıyor. İşte detaylar...

Sahibinden.com'da Haziran 2021'de en çok ilan verilen araçlar belli oldu

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Sahibinden.com verilerine göre Haziran'da en çok ilan verilen araçlar

 

 